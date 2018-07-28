國民黨新竹縣分裂 洪耀福：吳敦義要負最大責任

2018年07月28日 13:05 中時 曾薏蘋

新竹縣長選舉，國民黨確定提名新竹縣副縣長楊文科，導致國民黨新竹縣分裂；民進黨秘書長洪耀福今表示， 「國民黨今天的分裂，吳敦義要負最大責任。」

洪耀福指出，新竹縣的狀況本來對國民黨來說，是很單純的選舉，是比較優勢的地區，若是順著提名制度產生林為洲，我想這場選舉對民進黨來說是很辛苦，國民黨內部的一些問題，當然知道國民黨主席吳敦義也很辛苦，面臨過去選黨主席時支持他的力量，給吳很大的壓力，逼迫吳必須去變更整個提名制度，把整個粗暴地處理到去徵召楊文科，國民黨今天的分裂，吳敦義要負最大責任。

他說，吳敦義也把新竹縣這個局，搞成國民黨無法整合的整個情勢，選舉中，有時對手的犯錯，給予民進黨很大的機會，這就是吳敦義犯的錯，這是民進黨機會的基礎。

他指出，民進黨推鄭朝方，雖然過去沒有豐富的政治經驗，但鄭朝方有年輕及清新，跟新竹市長林智堅形象非常接近，新竹縣市是共同生活圈，很多人感覺年輕市長確實比較有創意，相信林智堅的外溢效應，是鄭朝方這次選舉最大加分的因素。

他認為，新竹縣剛好又介於桃園市及新竹市中間，剛好在林智堅及鄭文燦的雙邊效應之下，新竹縣的改變會很巨大，這就是第二因素，民進黨推出的候選人，剛好在林智堅、鄭文燦的效應下，新竹縣很有翻轉的機會。

(中時 )