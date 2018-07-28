盜採233公斤珍貴扁柏 3名山老鼠平均年齡不滿20！

2018年07月28日 13:19 中時 王文吉

山老鼠疑鎖定高價的樹瘤，從樹身鋸下扁柏角塊。（王文吉翻攝）

山老鼠集團將盜採扁柏裁切。（王文吉翻攝）

嫌犯將扁柏裁切為角材後，用膠膜包裝，以方便搬運。（王文吉翻攝）

呂姓男子等3名年輕山老鼠25日凌晨5點多分別駕駛2輛車，經由大禹嶺進入和平梨山地區打算偷取珍貴扁柏，未料警方早已跟監多日，當日下午4時許查獲233公斤的扁柏，市價約30萬元，並逮捕3名嫌犯，其中包括1名未成年共犯，訊後依竊盜及違反森林法移送法辦。

和平警方今年4月初接獲線報開始埋伏、跟監，25日掌握3名年輕犯嫌開車進入梨山地區，前往德基水庫附近產業道路。警方配合「青春專案」立即前往圍捕，並請東勢林管處梨山工作站人員會同勘驗，當場查獲扁柏233公斤、鐵杉苗6棵、電鋸、鐵鏟、十字鎬等贓證物。

員警逮捕19歲呂男、22歲林男及17歲王姓等3名嫌犯。警方調查，3名嫌犯以盜採珍貴林木為業，主要在梨山地區活動，目標都是扁柏等珍貴林木，盜採後先將林木加工為角材，以方便藏匿、搬運及銷贓，通常賣給藝品加工廠進行木材藝品、精油加工等。

犯嫌則供稱，盜採林木前會先上山找尋目標，鎖定目標後，再帶著盜採工具上山粗略加工，將林木裁切小段，然後開著自小客貨車載下山尋找買主。警方將持續擴大追查贓物流向。

和平警分局長黃永志表示，森林法在105年修正後不但刑責加重，更能併科贓額10倍以上20倍以下罰金，犯罪工具沒收，請民眾勿以身試法並勇於檢舉不法，共同維護美麗山林。

(中時 )