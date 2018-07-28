賴揆參訪新竹300科技與文化完美的邂逅

行政院長賴清德28日參訪新竹300博覽會，會後他大讚此博覽會是科技與文化完美的邂逅，這麼成功的5星市長讓行政院沒有理由不支持。（陳育賢攝）

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行政院長賴清德（右三）28日在立委柯建銘（右四）陪同下參觀新竹300博覽會，市長林智堅（右二）親自擔任導覽員。（陳育賢攝）
行政院長賴清德（左二）28日在立委柯建銘（右二）陪同下參觀新竹300博覽會，市長林智堅（左一）親自擔任導覽員。（陳育賢攝）
新竹市長林智堅（右）親自擔任導覽員，他表示，有信心在明天閉幕時，創造20萬人次入場的紀錄。（陳育賢攝）
行政院長賴清德（中）表示，未來他在行政院，柯總召（右）在立法院，林智堅在地方政府將形成堅強的鐵三角。（陳育賢攝）
行政院長賴清德（左三）28日至新竹市南寮大道視察工程。（陳育賢攝）

行政院長賴清德28日參訪新竹300博覽會，會後他大讚此博覽會是科技與文化完美的邂逅，讓人了解新竹市在這3年於5星市長林智堅的帶領下是如何成功翻轉，這麼好的市長讓行政院沒有理由不支持，未來他仍將與新竹人站在一起。

新竹300博覽會今天進入倒第2天，1周來已吸引超過14萬人次入場，市長林智堅表示，有信心在明天圓滿閉幕時，能夠創造20萬人次入場的紀錄。

而在閉幕前，賴清德今天上午在立委柯建銘的陪同下也前來參觀，林智堅全程親自擔任導覽員，帶領賴清德陸續走訪光輝城市、酷暖城市、自造城市、不老城市、漫遊城市與超萌城市6大展區。

賴清德表示，他上任以來已經來新竹4次了， 每次都看到驚喜，這次看了新竹300博覽會，看到了科技與文化完美的邂逅，新竹開發甚早，是個老城，同時她也是台灣的科技新城，過去文化跟科技分開 ，現在是相互結合，讓我們看見市長林智堅對城市的熱忱跟專業。

林智堅是繼承陳菊與他的5星市長，雖然不一定有仙女棒，但他有魔法，可以化腐朽為神奇，如此成功的翻轉新竹市，行政院沒有理由全力不支持，未來，他在行政院，柯總召在立法院，林智堅在地方政府將形成堅強的鐵三角。

賴清德隨後也轉往南寮地區，視察由中央核定經費1.2億餘元興建的「南寮大道」，林智堅表示，南寮大道是通往幸福的大道，繼打通台68線榮濱段延伸道路後，「南寮大道」完工後，快速道路可直通港區，改善過去「馬路停車場」情況。

(中時 )

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