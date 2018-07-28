女星「無照駕駛」被盯上 交部擬納管電動自行車

藝人Sandy吳姍儒代言新款電動自行車廣告，因車輛外觀相似機車卻無牌照、駕照，一度遭警方攔查。(圖/翻攝自YouTube)

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電動車熱潮興起，先前有業者找來藝人Sandy吳姍儒代言新款電動自行車，但廣告中因車輛外觀相似機車卻無牌照，騎士上路也不需駕照，一度遭警方攔查，再次突顯未來電動自行車的管理問題。

電動自行車便宜又不需考駕照的特性，使用者越來越多，事故傷亡數字也跟著年年攀升，交通部表示，正通盤檢討電動自行車納管，包括發牌證、未戴安全帽罰則、違法改裝等，甚至不排除比照機車考照。

電動自行車外觀與摩托車相近，時常被民眾誤認，由於電動自行車速限最高為25公里，比照自行車列為慢車，不用考駕照，也不用掛車牌，違規時除非警察攔下，否則靠照相根本罰不到人。

交通部指出，電動自行車改裝容易，速度接近機車，不用考照，未戴安全帽也沒有罰則，成為道安死角。

交通部預估，全台有超過20萬輛電動自行車。另根據內政部警政署統計，電動自行車在2015年的車禍件數有1067件，造成4死、1526傷；2016年有1166件車禍，導致6死、1658傷；2017年有1508件車禍，造成3死、2163傷。

交通部路政司表示，正在研議發放牌證，將電動自行車納管，以後也可依證號取締違規，不掛牌證視同違規上路。至於是否考照，交通部強調還要再凝聚社會共識。

目前法規已規定，騎乘電動自行車須戴安全帽，但卻沒有罰則，路政司透露罰則已在研擬中，未來會推動修法，讓法規一次到位。對於改裝問題，過去只罰到上游製造商，卻對下游銷售商沒轍，之後也會一併規範。

(中時 )

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