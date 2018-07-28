成立基金會另立中樞？馬英九：只有一個黨中央

2018年07月28日 13:11 中時 胡健森

新北市長參選人侯友宜，在宜蘭幫黨籍同志助選時，展現超高人氣。（胡健森攝）

前總統馬英九及國民黨籍新北市長參選人侯友宜，28日先後到宜蘭市幫年底選戰黨籍參選人站台助選，馬、侯兩人皆顯現出超高人氣，現場氣氛熱烈「凍蒜」、「加油」聲不斷；媒體詢問說成立基金會是否會變成另一個黨中央？馬英九回答說「只有一個黨中央」；媒體另詢問侯友宜，如果馬英九再度參選總統是否會支持？侯則回答說，謝謝大家的關心，但自己先把新北市長選舉這一仗打贏最重要。

侯友宜與馬英九雖同日上午到宜蘭市為黨籍同志站台助選，但兩人並未碰到面，人氣回升的馬英九在眾人簇擁前進時，在混亂中聽到媒體記者詢問成立基金會是否會變成「第二個黨中央」時，他特別回頭說：「只有一個黨中央」。

隨後馬英九上台談話，在提到台灣經濟疲弱不振狀況時表示，他在2009年發放每人3600元的消費券，1天就發了92％，如此高的效率讓全世界都嚇到，甚至在發放過程中警察還順便抓到了71個通緝犯，馬英九並笑說，他在南下高雄了解消費券發放情形時，有民眾反應應該要再發一次，一旁有人接著說1年1次不夠，應該要1年3次；而在發放消費券的隔年年，台灣的經濟成長就爬到全球第4名，所以「經濟不是不能搞好，而是要看人」。

本身為新北市長參選人的侯友宜，特別抽空到宜蘭市幫同為警界退休的宜蘭市長參選人張森霖站台助講，對於近日接連幾份媒體民調公布，侯友宜都以至少相差15個百分點的差距大幅度領先蘇貞昌，唯獨親綠智庫所做的民調顯示，侯只贏蘇2％，對此侯友宜表示，民調只是短暫的參考，自己要更認真地為市民努力，為市民提出更好的政見說明來爭取市民的支持。

媒體記者另詢問，如果前總統馬英九重新投入2020年總統大選將會支持嗎？侯友宜回答說，謝謝大家關心下一屆總統參選人，但自己先把新北市長選舉這一仗打贏最重要。

媒體又問，是否會擔心國民黨出現「兩、三個太陽」甚至「另一個黨中央」的問題，侯友宜並未正面回應，只說對於今年的縣市首長選舉，希望更多人來加油打氣，也謝謝大家的幫忙。

(中時 )