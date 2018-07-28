「香檳酒」友聚醫院 全因罹癌戒光光

2018年07月28日 13:33 中時 馮惠宜

台中榮總耳鼻喉頭頸部主任王仲祺（左一）指出，菸、酒、檳榔是上呼吸消化道癌的危險因子。（馮惠宜攝）

周末醫院香菸、檳榔、酒友全聚一堂，全都因為罹患癌症才痛下決心戒除惡習，醫師笑稱這是「香、檳、酒俱樂部」，55歲食道癌病友盧先生有40多年菸、酒、檳榔歷史，他說，術後躺在加護病房7天，全身插滿10條管線，還眼睜睜看到床友上天堂，走過生死門絕對不會再想碰這些東西。

台中榮總27日舉辦「世界抗頭頸癌日活動」、「2018好呷俱樂部食道癌病友座談會」提供頭頸癌、食道癌病友治療及照護知識，病友也現身分享抗癌經驗，病友絕大多數有菸、酒、檳榔30年以上歷史，回想罹癌、辛苦治療的歷程，都直言「要命就不要碰」。

盧先生原本是貨車司機去年9月因感冒就醫一周未好轉，轉診接受胃鏡發現食道腫瘤，逐接受放化療，在今年1月3日接受手術，他回憶手術後一醒來躺在加護病房全身插滿管線，喉嚨插著氣管內管連喘口氣都痛，期間看到隔壁床阿伯蒙主寵召，另一床年輕人急救後昏迷指數剩三，他也痛下決心戒掉這一些壞習慣。

而罹患喉癌67歲林先生10歲就抽菸，因做水泥工包商檳榔、酒從不離口，曾經1天4包菸、數百顆檳榔，酒當水喝，一個月光這些花費就要5萬元，直到105年6月診斷出喉癌，透過達文西手術治療，經兩年無復發跡象，他說，現在菸、檳榔都不碰了，只有偶爾遇到朋友勸酒會小酌，他說，不需要用命去賭吧。

台中榮總外科部主任徐中平指出，烈酒愛喝熱湯，以及菸、檳榔都是食道癌的高危險群，而耳鼻喉頭頸部主任王仲祺指出，菸酒檳榔易造成喉咽上消化呼吸道刺激造成癌化。

(中時 )