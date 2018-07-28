《藍色項圈》拍教育黑暗面 謝欣穎嘆：學校如監獄

2018年07月28日 13:36 中時 潘鈺楨

《藍色項圈》場景設定在一所山區的男子貴族中學。（威視提供）

《藍色項圈》原著作家張耀升。（翻攝自網路）

暗黑校園驚悚電影《藍色項圈》，改編自最受期待華文小說作家張耀升2003年時報文學獎小說首獎《縫》其一章節，血淋淋地呈現出時下高壓教育制度的黑暗面，原小說作家張耀升更坦言：「我自己就念過這種高壓教育的學校，當初寫這個小說就是以成績後段學生為出發點，呈現出學生因為成績掙扎而沒有未來的痛楚。」

演出片中嚴厲導師的謝欣穎也表示：「這種學校根本如監獄一般，更可怕的是它卻常常出現在身邊，這是一個需要被正式的社會議題。」金馬影后恬妞在電影中飾演奉行權威教育的高壓校長，平均年齡約16歲的傅顯濬、汪師超、杜以謙演出在成績鬥爭過程中，漸漸踏上毀滅之路的同班同學。

《藍色項圈》場景設定在一所山區的男子貴族中學，所有在校學生都統一軍事化的住宿管理，片中將國高中同學在面臨升學考試的環境壓力殘酷呈現，關於這樣的教育制度，張耀升提及他的創作靈感：「我寫這本小說是2003年，直到現在2018年了，還是很多讀者寫信給我，告訴我這個故事就是他們在校經歷的百般折磨，最可怕的是，經過15年這樣的高壓教育還是沒改變！」

許多觀眾注意也到《藍色項圈》如此的電影劇情設定，與近日轟動台灣的公視戲劇《你的孩子不是你的孩子》其中《貓的孩子》章節帶有相同的警世概念，張耀升分享到創作初衷：「我希望年輕人看完《藍色項圈》知道其實很多人懂你的情況，你們並不孤單；成年人看完可以反思是否需要這樣逼迫你的孩子，這才是一個黑暗故事的正面價值所在。」

《藍色項圈》故事描述電影主要描述向來教學形象完美、聲名遠播的「愛迪生中學」，流傳著一個神祕的校園傳說「聽說成績不好的同學，只要進420號房，還能活著出來，從此成績將會突飛猛進」。剛轉學來到這裡的天才學生葉群，對這樣的傳說感到嗤之以鼻，更對校內充滿壓力的氣氛和扭曲的體制感到不可思議，單純的他想要改變現狀，卻不知道的一場詭譎的風暴已經直衝他而來。電影9月14日在台上映。

(中時 )