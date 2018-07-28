NBA》老狐狸也看走眼 安吉坦承看衰韋德

就算擁有優異選才眼光，塞爾提克總管安吉(右)也曾看走眼。(美聯社)

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中時電子報

就算如同塞爾提克總管安吉如此優異的觀察能力，也難免出現看走眼情況！安吉接受《波士頓環球報》訪問表示，從年輕的布萊恩、詹姆斯或史陶德邁爾身上，都可看出未來巨星的潛質，唯一讓他看走眼的人，則是熱火後衛韋德。

「只有極少數球員在青少年時期，就能讓你拍胸脯保證會成巨星，」安吉回憶表示，「當我看到詹姆斯時，他應該是其中1個，當我在選秀試訓看到布萊恩，儘管當時他才18歲，我卻可以早就斷定，布萊恩的未來前途無量。」

「甚至看到當年只有19歲的史陶德邁爾，他也許無法成為史上最強，但你可以從他身上看出與眾不同的地方，這些年輕人都可預見未來能夠多次選進全明星賽，」安吉說，「當然我也曾發生過看走眼的情形，像是2003年的韋德。」

「我記得當時看過韋德在夏季聯賽的表現，並不認為他可以表現出色，但幾乎在一夜之間，他就變成如此不可思議了。」其實也怪不了安吉，在2003年選秀會上菁英雲集，除了詹姆斯，更有安森尼、波許等好手都在其中。

只是有人看走眼，就有人獨具慧眼，因為熱火總裁萊里當年堅持用第5順位挑了韋德，韋德在菜鳥球季就入年度新秀隊，更從2005年開始，連12季獲選明星球員，更為熱火搶下3座總冠軍，安吉確實沒有看出韋德真正潛力。

(中時電子報)

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