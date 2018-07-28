上巿公司老總1晚吃4女豆腐 OL崩潰：他怎麼可以這樣抓

2018年07月28日 13:40 中時電子報 張國欽

一家任職知名上市公司總經理的盧姓男子，旗下女職員都知道他是披著羊皮的狼，對外形象良好，卻喜歡對集團內女員工揩油，有聚會都儘量不讓他參加，沒想到今年三月他硬要參加集團某門市春酒的KTV續攤，果然趁機對1名年輕女職員伸鹹豬手捏胸，這名女職員崩潰報警處理，北檢開庭時，竟問出還有另3名女職員也被吃豆腐，檢察官調查後將盧男依違反《性騷擾防治法》起訴。

提告女職員當天被捏胸後情緒失控不斷重複說：「他怎麼可以這樣」、「他怎麼可以這樣抓」，後來才知被盧男伸鹹豬手。據蘋果報導，盧男歡唱時將她拉靠近自己，再用手捏抓她的胸部，女職員當場受到驚嚇，趕緊將盧男的手拍掉，因受辱心裡難過，才會哭了出來，為了不姑息總經理劣行，才決定提出告訴。

盧男到案後否認犯行，當天在KTV雖有喝酒，但意識還很清楚，絕無故意碰觸或騷擾女職員的行為，純屬誤會。

檢察官後來把當天在KTV包廂裡的參加者全都傳來作證，有證人爆料，當天除了那名提告女職員被總經理襲胸，還看到另3名女職員被他趁機摸臀、大腿、胸部，只是沒提告而已，而這3名女職員作證時，也證實確有此事。檢察官因此認定盧男涉有重嫌，依涉犯《性騷擾防治法》25條第1項乘機觸摸罪起訴。

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(中時電子報)