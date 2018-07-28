從少年里長角度期許新北市市政藍圖

2018年07月28日 13:33 中時電子報 綜合報導

以威元擔任里長的忠孝里為例，目前遇到的幾個問題：

1. 巷弄狹小，消防車救護車救援不易

2. 停車位不足，不只汽車停車位不足，機車停車位更不足

3. 汙水下水道問題，很多巷道依造目前一般標的情形得標廠商根本無法施作，全里的汙水下水道普及率只有20%，原因在於老舊建物興建時沒有建蔽率的規定，施作空間不足1.5米，有的是預定施作土地權屬與建物權屬不同，無法取得土地同意書。

4. 公立幼稚園及公共托育數量不足，每年三重約有2500個新生兒，但是公共托育每年只有釋出約250個名額，公立幼稚園只有釋出約500個名額。

5. 監視器不足：大馬路以外的巷弄監視器設置率約30%

6. 電線及變電箱成為我們獨特的天際線風景

7. 流浪貓狗問題

威元期許未來新北市市政主軸回歸到依人口數進行預算分配，除了主要重大建設之外，其餘民生需求建設若能依造人口數分配，現有的大部分問題(4-7)可以慢慢的迎刃而解。

停車位的部分威元期待能修改停車場設置基金中自償率的公式，將潛在需求考量進去，參數設定上做調整，相信已目前三重蘆洲區自有汽車或流動汽車數量絕對可以多多設置停車場；而且希望在規畫停車場時可以納入機車停車未一併考量。民間力量的部分則希望修改容積獎勵法規，納入機車停車位容積獎勵，未來申請建照時每多設置一個機車位就提供相對應的樓地板面積獎勵，鼓勵開放式的機車停放空間。

巷弄狹小問題起源於再發布都市計劃或建照規定前的既成建物，還有對於既成巷道的認定開放建築；這個陳年的問題需要的不只是魄力更需要智慧，目前能做的先做，從捷運周遭1公里內的距離開始推動都市更新，慢慢導正慢慢解決巷弄狹小問題。

汙水下水道則需要市政府採取第二階段措施，用特殊規格標依造區域實際狀況進行特殊規格招標施作，機器進入不了就用人力的替代方案，土地權屬問題就由市政府徵收土地進行施作。

最終威元希望在三重空軍一村及三光國小等利用率不高的公有土地，或是使用率不高的公有建物，規畫出青年創業及青年創意中心；以及東南亞的語言文化中心。市府提供空間讓青年朋友以低廉甚至免費的租金做為發展創意與創業使用；東南亞語言中心則是雙向進行，既教導新住民中文聽說讀寫及本國文化外也開設東南亞語言與文化課程，除了可以加速民族融合之外，也成為未來新南向的發起基地。

在地的新南向、台灣的東南亞：

蔡英文政府從上任之初提出的新南向政策至今兩年的時間在民眾得腦海中似乎只剩下很隱約的記憶，沒有任何具體措施更遑論有甚麼公部門的成績。這樣的結果在我們看來一點都不意外；當政府把精力都放在一例一休、用愛發電、同性結婚、清算國民黨黨產、推翻年金等等選舉事務上，當然在經濟上或國際外交上不會有任何建樹。回想1993年時行政院提出台灣成為亞太營運中心時，台灣人指點山河的願景宏圖，那股把亞太地區收納為腹地的輝煌氣魄，一經對比更是不勝唏噓。但是台灣不能再蹉跎，既然蔡英文政府指望不上，我們就得自立自強。

新北市三重區南區是目前雙北市東南亞的新住民比例最高的區域之一，除了人數眾多的新住民之外還有融合了新住民血統的第二代；這麼多跟東南亞有淵源的人口集中在同個區域，好好用公部門力量引導就會是一個很大的優勢，所以我們提出「在地的新南向、台灣的東南亞」政策建議：

1. 在原空軍一村或是三光國小內成立東南亞語文中心：語言中心除了有東南亞語文教學也有中文教學，雙向連結，學員間也可進行語言交換；進而增進對彼此原生文化的認識。

2. 搭配語文中心開設東南亞歷史文化、地理介紹、風俗民情、經濟發展、政治現況、未來發展等面項的課程講座：南向政策說來容易，但若不是真的深入了解國情極有可能投資誤觸地雷，反之深入了解認識後，才可進一步談南向。才能規劃出比較利益，增加成功的機率。

3. 輔導新住民及第二代就業或創業：目前新住民大多從事勞力相關的產業；例如美甲、按摩、小吃等，透過專業教育訓練未來可能會出現企業化經營、科學化經營，不只創造稅收也創造工作機會，更提升其所得，改善現在的生活。

4. 成為台商前進東南亞的基地：這邊有懂當地文化、當地語言、當地法令的專業人才，甚至還有當地血緣！台商帶著這些幹部去東南亞開疆闢土絕對會事半功倍。

5. 成為東南亞外資企業進入台灣的平台：東南亞有非常多成功的企業，例如我們熟知的double A、聯合冷凍產品（TUF）、卜蜂集團、詩董橡膠等等，透過築巢引鳳，吸引東南亞外資進來投資台灣。

台灣，這四百多年來的發展始終脫離不了海洋與貿易，相信每個台灣人的血液之中都流著征服海洋、用貿易征服全世界的夢想；相信透過再一次的民族文化融和，我們的國際競爭力更強，用民間的力量重新登回國際舞台。

(中時電子報)