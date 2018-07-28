丁守中向柯文哲姚文智下戰帖 六大市政面向進行辯論

2018年07月28日 13:35 中時電子報 綜合報導

台北市長選舉日趨白熱化，國民黨台北市長參選人丁守中今天表示，市長柯文哲一直弄虛作假，用一些數字美化帳面，欺騙市民、混淆視聽，民進黨市長提名人姚文智則以意識形態炒作統獨與政治鬥爭，長此以往，對台北城市發展並不有利，因此他公開向柯、姚兩人下戰帖，盼針就都市更新、社會住宅、老年福利、托兒育幼、創新創業、招商引資六大面向進行公開辯論，也希望兩人不要迴避。

今天陪丁守中到基層拜票的前台北縣長周錫瑋則說，柯文哲雖然誇耀政績，但就他來看，台北市建設這幾年下來已落後新北市非常多，尤其台北比起新北來說太有錢，光年度預算就多編了126億，因此柯文哲是坐在錢堆上堆出的聲望，沒有真正改造台北市，讓城市更進步。他說，相信透過丁守中與他過去治理城市的經驗，能提出更多解決方法，也讓市民看清楚柯文哲犯的錯誤與誇大的事實。

丁守中上午出席由國民黨中央助選團副團長周錫瑋舉辦的「丁守中暨市議員及里長候選人與民有約」茶話會，現場聚集許多基層幹部與支持民眾。媒體提問是否擔心柯陣營挖藍營牆角？丁守中則說，被點名的議員都已澄清，今天則是里民邀請深入社區與眷村的座談。他也會繼續積極參與社區、社團活動，傾聽基層心聲。

他也表示，柯文哲以許多美化數據凸顯政績、政見，因此所謂光榮城市有很大問題，姚陣營則淪為意識形態鬥爭。因此他才公開下戰帖，希望回歸公共政策層面，檢視城市發展與市民需要，不要糊弄選民，不要統獨意識形態轉移焦點，看誰能讓台北更美、更好、更現代化、更繁榮、更宜居。

至於今天周錫瑋陪同拜票，丁守中說，他與周是長期好友，在周錫瑋台北縣長任內經常聯繫，之前也共同參與過各項輔選工作，尤其周錫瑋在治理城市方面有很多獨到見解，因此相當感謝他的協助。至於是否擔心柯文哲挖椿軍公教選票，丁守中說， 現任市長拜訪任何團體都有權利，但他對爭取軍公教警消各群體的支持很有信心，他一點都不會擔心。

(中時電子報)