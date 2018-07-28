《翻爆旺寵物》療癒最前線！寵物賣萌狂想曲

2018年07月28日 13:40 中時電子報 綜合報導

◎最佳守門員 傷鷹康復巡田水

8年前因父親車禍受傷，辭去在台北資訊工程師工作的盧紀燁，回到花蓮當農夫，熱愛動物的他，因為照顧朋友受傷的進口栗翅鷹並取名為「兔王」，原本見到人類會緊張，經過數天相處，建立信任感，在試飛過程中意外發現有驅趕田裡偷食客的作用。

◎上網抽大獎 帶毛小孩去七逃

要活就要動，多運動才能維持健康，這個道理適合在人跟寵物身上，新北市府動物保護防疫處鼓勵飼主帶寵物外出散步踏青，即日起舉辦「2018毛寶貝動健康之毛寶貝去七逃」活動，飼主帶寵物到全國各地吃喝玩樂跑跳碰，拍照後上傳新北市動保處臉書粉絲團，就可抽蘋果平板電腦等大獎。

◎補品自己賺 溫馴刺蝟拿第一

就讀屏東科技大學獸醫學系的學生陳亭如，因緣際會下獲得飼養刺蝟的機會，雖該刺蝟患有白化症，全身白如雪，比起一般刺蝟，照料起來有許多要注意的地方，但她毫不猶豫答應，並悉心照顧，和刺蝟培養出深厚情感。

◎彩蝶翩翩飛 幼兒園變生態花園

彰化縣溪州鄉幼兒園圳寮班種有許多蜜源植物與寄主植物，吸引蝴蝶覓食與繁殖，老師將它融入生態課程，讓孩子貼近觀察蝴蝶的一生，小朋友超興奮，把蝴蝶與毛毛蟲都當寵物，每天還會提早到幼兒園，為的就是要去追蝴蝶，享受快樂童年。

◎巡邏小隊長 狗保鑣帶你逛花園

高級餐廳很少開放寵物入內，但雲林縣斗六市摩爾花園餐廳的經營理念是文明進程，平等看待客人和寵物，管理好就行。留德的哲學博士老闆李松根與妻女也養了6隻流浪狗，開店迄今已養過4代，狗兒們感受慣客人的友善對待，一喚就來，樂意被摸。

◎養保育海龜 動保團體搶救龜命

飼養海龜當寵物挨批，澎湖大義宮是全國唯一合法飼養海龜的廟宇，卻屢屢引發爭議，近期動保人士成立搶救海龜粉絲專頁表達嚴正抗議，希望拯救海龜重返大海的家。

(中時電子報)