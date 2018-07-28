屏東教堂攝影展 看見原鄉宗教之美

魯凱族神父杜勇雄（中）30幾年前和父親共同設計100張跪椅，椅子人面側耳傾聽，背著手工編織的背袋，非常特別。（潘建志攝）

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泰武鄉武潭無染源罪聖母堂。（屏東縣政府提供）
泰武鄉馬仕耶穌君王堂。（屏東縣政府提供）

屏東縣原鄉有許多特色教堂，縣府文化處以魯凱族神父杜勇雄參與設計修建的12座教堂為主角，邀請紀錄攝影家邱才彥及江敬業拍攝，在屏東美術館舉辦「道路‧真理‧生命－原鄉天主教堂攝影展」，呈現教堂建築神聖及獨特原鄉風情。

1950年代泰武鄉佳平村興建第一座原住民天主教教堂，從此天主教信仰在各部落開始傳播，教堂建築形式與裝飾風格也產生轉變。杜勇雄在過程中帶領原鄉部落族人共同修建12座天主教堂，將魯凱族與排灣族豐富圖像文化融入天主教堂中。

1954年興建的霧台神山耶穌聖心堂已名列世界特殊教堂前百名。杜勇雄還是修士時與父親共同設計100張跪椅，椅子人面側耳傾聽，背著手工編織的背袋，裡面裝著聖經、聖歌本，非常特別，吸引不少國內外遊客前來朝聖。

這次展覽藉由攝影展形式，從天主教的傳入、在地化、原鄉來的教堂，從部落到永久屋等面向切入，勾勒屏縣原鄉部落的天主教堂樣貌，同時展現在地文化的生活形態、風俗習慣、藝術風格及歷史風貌等。

內容包括邱才彥的40幅攝影作品，江敬業以空拍的視角為觀者帶來穿越時空的朝聖之旅，並展出｢霧台耶穌聖心堂」聖母像、讀經架、木雕祭台、14件刺繡苦路等聖物，即日起展出至8月30日，歡迎民眾參觀。

(中時 )

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