貢寮海洋音樂祭登場 新北消防局教你「救溺5步防溺10招」

2018年07月28日 13:57 中時電子報 吳家詮

每年均吸引數十萬樂迷的全臺灣最大搖滾盛會-「2018新北市貢寮國際海洋音樂祭」27日至29日登場，新北市府團隊為了讓樂迷們能安心與盡興地享受活動與暢遊貢寮，規劃周全的交通疏導與安全防護措施，希望能讓民眾能有個美好的海祭回憶。

許多民眾來到貢寮，除了參加海洋音樂祭活動之外，更不會錯過體驗艷陽、沙灘與水上活動，盡情享受夏日海洋時光的好機會。為確保民眾戲水安全，新北市政府消防局活動期間每日動員消防人員及民間救難團體約200人執行安全維護工作，周末假日更動員人力至300人，以有效防止意外事故發生。

碧海藍天，新北市府團隊規劃周全的交通疏導與安全防護措施。（吳家詮翻攝）

活動場地部署15艘橡皮艇及5輛水上摩托車機動待命，亦分別在內、外灘配置4輛救護車及4輛照明車，全面建構海洋音樂祭之安全防護網。另考量部分海域水流較強，易生危險，除劃定海灘四周兩側水域為水上安全之警戒範圍外，消防局呼籲遊客配合現場管制規定，避免從事危險水上活動，並於現場設置防溺宣導站，教導民眾「救溺五步，防溺十招」，以確保自身安全。

一、救溺五步－「叫叫伸拋划，救溺先自保」

(一)叫：大聲呼救

(二)叫：呼叫119、118、110、112

(三)伸：利用延伸物（竹竿、樹枝等）

(四)拋：拋送漂浮物（球、繩、瓶等）

(五)划：利用大型浮具划過去（船、救生圈、浮木、救生浮標等）

二、防溺十招：

(一)戲水地點需合法，要有救生設備與人員。

(二)避免做出危險行為，不要跳水。

(三)湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心。

(四)不要落單，隨時注意同伴狀況位置。

(五)下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水。

(六)不可在水中嬉鬧惡作劇。

(七)身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳。

(八)不要長時間浸泡在水中，小心失溫。

(九)注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水。

(十)加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆。

(中時電子報)