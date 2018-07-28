伊旺麥奎格人生危機 靠這位摰友出手相救

2018年07月28日 13:55 中時 潘鈺楨

小熊維尼的豬朋驢友一起在大銀幕上亮相。（迪士尼提供）

小熊維尼的豬朋驢友一起在大銀幕上亮相。（迪士尼提供）

今年迪士尼再推真人童話電影《摰友維尼》，找來英國男星伊旺麥奎格和家喻戶曉的小熊維尼攜手合作，也讓小熊維尼的豬朋驢友一口氣在大銀幕上亮相。

《摰友維尼》不是一般人熟知的維尼小熊故事。在原作家A.A米恩的筆下，維尼是頭無憂無慮、酷愛蜂蜜的小熊，他與小豬、跳跳虎、驢子屹耳、袋鼠媽媽、瑞比等朋友一起居住在百畝森林裡，還有一個人類小朋友克里斯多弗羅賓，經常陪伴在這些動物朋友身旁。

真人版的《摰友維尼》是以成長後的克里斯多弗羅賓為主，電影敘述羅賓（伊旺麥奎格飾）正遭遇經濟不景氣的動盪年代，他為了挽救事業危機，背棄了對小女兒的承諾，正當他無計可施的時候，卻遇上了童年最好的朋友小熊維尼，維尼帶著他重回百畝森林，讓他重拾生命中最單純的美好。

英國人曾針對最喜愛的哲學家做了一份調查，發現小熊維尼的生活哲學最受大部份的人尊崇，甚於最偉大的哲學家亞里斯多德。男主角伊旺麥奎格受訪表示，任何看電影的人都會注意到維尼的哲學和生活態度，「在一切資訊已經快到我們無法承受的年代，也許放慢腳步才能意識到生活裡最重要的事」。而維尼也告訴男主角：「什麼都別做，有時會有最好的結果。」這也讓羅賓意識到自己的錯誤，長大後他只知道工作、逼女兒讀書，卻忘了讓她在玩耍的單純環境中成長。

除了維尼的生活哲學，電影中也闡述了友誼的真義，還記得動畫裡，維尼曾對羅賓說：「如果你可以活到一百歲，那我想活到比一百歲少一天，這樣的話我的一生將永遠與你相伴！」在真人電影中，當羅賓重回生活正軌，他告訴維尼：「我答應你我不會忘了你，即使我活到一百歲！」該片導演馬克福斯特表示，希望透過維尼真人版，能讓新一代的人更愛維尼，「畢竟他和羅賓的友誼和旅程是如此可愛又美好。」電影將在8月3日在台上映。

(中時 )