台灣GDP不輸日韓為何還低薪？學者揭背後真相

2018年07月28日 14:06 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

蔡英文總統稱台灣經濟20年來最好，但民調結果民眾根本無感，到底問題出在哪裡？是數字灌水、原先基期太低，或另有更重要原因？台濟院景氣預測中心主任孫明德表示，台灣人均GDP不輸日本韓國，民眾卻普遍低薪，原因出在台灣人60%從事服務業，無法雨露均霑出口外銷的成長，同時外銷產業多在陸設生產基地，GDP成長率不過是紙上富貴。

中評社報導，除蔡英文宣稱台灣經濟為20年來最佳，閣揆賴清德也說，台灣人均GDP為新台幣156萬元，並不輸給日本和韓國，平均薪水也達4萬9989元歷史新高，但實際詢問一般民眾，都說與實際感受差距太大。

孫明德分析，台灣的GDP成長很大一部分與出口外銷有關，但台灣60%民眾卻從事服務業，與出口行業並無關係，總體GDP雖成長卻無法雨露均霑，反應在薪資上。

孫明德指出，1960年代，台灣出口紡織品、勞力密集產業商品，而在1990年後轉為出口資通訊、石化產業商品，產業結構從勞力密集產變成資本密集，雖然目前台灣經濟一樣依賴出口，外銷產業很多生產基地已移在中國大陸，因此GDP成長率成為紙上富貴。

孫明德認為，台灣經濟要有感提升，不應再將GDP當成目標，而是要把實質薪資（薪資扣掉物價）成長2%當作目標，另外也該重新盤點無法帶動薪資成長的外銷產業，調節補貼，不要花太多政府資源在無法帶動薪資的出口外銷產業。

(中時電子報)