美媒：美歐日或聯手　在貿易戰圍攻大陸

2018年07月28日 14:37 中時 王嘉源

美國之音（VOA）中文網28日報導說，在美國與歐盟宣布將展開旨在化解跨大西洋貿易緊張局勢的新談判後，美國26日又表示，將推動與加拿大和墨西哥的貿易談判。與此同時，川普總統的首席經濟顧問庫德洛說，歐盟執委會主席容克向川普承諾，歐盟將與美國聯手，應對大陸的不公正貿易行為。在此之前，大陸曾努力拉攏歐盟，試圖在貿易問題上聯歐制美。

庫德洛26日在福斯財經頻道（Fox Business）上說：「美國和歐盟將聯合起來對付中國。中國事實上整垮了世界貿易體系。」他還說：「容克主席昨天明確表示，他打算在中國問題上幫我們、幫川普總統。」

川普與容克25日會晤後宣布，美歐同意共同努力消除非汽車工業品的所有關稅、補貼和貿易壁壘，實現「零關稅、零補貼」，而且還在談判期間暫停實施任何新的關稅措施。在此之前，川普一直威脅要對各國的汽車整車和零部件徵收25％的關稅，而歐盟是主要目標之一。

除此之外，歐盟還同意將立即開始對美國大豆、牛肉和天然氣的進口。歐盟也同意與美國合作，推動對世貿組織（WTO）的改革。

在貿易問題上，大陸一直努力試圖拉攏歐盟，共同應對川普政府的關稅措施。大陸總理李克強6月25日在北京會見到訪的歐盟執委會副主席卡泰寧時表示，大陸願意與歐盟加強協調，共同維護自由貿易和多邊貿易體制。但大陸聯歐制美的提議並未得到歐盟的積極回應。歐洲經濟和社會委員會主席加爾（Luca Jahier）7月15日向香港《南華早報》表示，雖然歐盟不贊成川普的關稅措施，但在政治和經濟領域，美國仍然是歐盟的重要盟友。

有報導說，陸方官員曾提議大陸和歐盟在世貿組織裡聯合採取行動對抗美國。包括大陸副總理劉鶴和外長王毅的陸方官員都以向歐盟開放更多市場為條件，建議陸歐建立同盟，但歐盟拒絶了與北京聯手對付美國的提議。

另據日本共同社27日報導，美國貿易代表萊海澤表示，美國打算啟動與日本的雙邊自由貿易協定談判。報導說，萊海澤希望首輪談判能夠在8月底前啟動。而在不久之前，歐盟和日本簽署了具有里程碑意義的《經濟夥伴關係協定》（Economic Partnership Agreement）。該協議將搭建一個占全球經濟總量（GDP）1/3的自由貿易區。

根據該協議內容，日本和歐盟將互相大幅削減關稅幅度，日本將降低對歐洲葡萄酒、乳酪和其他食品徵收的高額關稅，歐盟則取消對日本汽車和汽車零部件的關稅。

儘管這些協議仍處於談判階段，但它們無疑會讓北京面臨更大壓力。如果美國和歐盟達成世界上最大的美歐自貿區，該自貿區將與世界上第二大自貿區—日歐貿易區重疊，進而使全球的貿易規則和貿易秩序發生根本性改變，對世界貿易體制起到顛覆性作用。

《金融時報》專欄作家盧斯撰文警告稱，大陸應該開始擔心川普了。文章說，「川普與容克達成的休兵協議將會得到落實……他與布魯塞爾方面在最後一刻達成的貿易協議，贏得了大西洋兩岸的歡呼。」

(中時 )