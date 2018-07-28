王文淵批新南向 政院：曾提供台塑越南鋼廠協助

2018年07月28日 14:32 中時 鄭舲

全國工業總會昨發布「2018產業政策白皮書」，工總理事長王文淵批評政府的新南向政策「欠缺有效措施及運作」，是否應該大力推廣，值得商榷。行政院經貿談判辦公室今回應，政府樂見台塑公司在越南河靜的鋼廠投資計畫，於符合越南環保標準後，現已開始順利運作。過程中，越南政府也給予台塑公司河靜鋼廠多項獎勵措施及協助，我駐越代表處亦從旁提供許多必要協助。

經貿辦指出，與新南向國家洽商改善對台商待遇，一向是政府努力的目標，也是政府與各國政府交涉過程中最重要的項目。各國政府瞭解台商重要性，自然也會提供優惠措施及安全保障以吸引台商經貿辦表示，過去我國與新南向國家簽署投資保障協定條款確實過於簡略，無法完全解決許多新興投資障礙及問題，但目前所推動的新南向政策，已有所改善。

經貿辦表示，例如今年3月簽署生效的台菲投資保障更新協定，即創設「政府協調機制」，使台商第一時間遭遇投資問題或爭端時，我政府即可與菲國交涉協處，也擴大投資保障項目、增加地主國對我商人身安全妥適保障義務以及確認爭端可提交國際仲裁等，提昇台商更高標準保障。另外，針對新南向租稅協定簽署國家已有新加坡、印尼、越南、馬來西亞、印度、泰國及紐澳等國，以消除我商跨國重複課稅問題，並提昇我商國際化投資布局。

經貿辦強調，王文淵主張投資台灣，與政府政策目標完全一致，企業界為國際布局而赴國外活動，也十分重要。新南向政策有完整策略目標及具體措施，對台灣未來發展相當重要，執行以來也有明顯成果，盼各界與政府一同努力，以發揮台灣軟實力為基礎，建立我國與新南向國家更密切關聯，也盼各界避免以偏概全，做出不實指控。

(中時 )