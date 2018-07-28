南區公所模範父親與孝行楷模表揚活動

南區公所28日舉辦107年模範父親與孝行楷模表揚活動，由南區區長鍾正光主持，社會局長呂建德、立委黃國書、市議員邱素貞等人都出席。（馮惠宜攝）

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台中市南區公所28日舉行模範父親與孝行楷模表揚活動，代表市長林佳龍前來的社會局長呂建德表示，自8月1日起，爺奶自行帶孫者，也可領取每月2500元的育兒津貼；9月起，敬老愛心卡還可以刷特約計程車的乘車費用，希望鼓勵長輩多走出戶外，並於健康狀況需要時，及早就醫。

其中年齡最長的是永興里林遠芳，現年93歲，他在15歲時喪父，獨立扶養寡母與5個弟弟，並為弟弟完成學業及人生大事，對子女教育著重傳統倫理。國光里魏啟仁，94年自台中市府人事課長退休，為人善良、平易近人，熱心公益，育有兩女一男，子女在他的薰陶下都在社會發揮所長，貢獻心力。

呂建德致詞指出，他就是來報「好康」的。他說，自8月1日起，爺奶自行帶孫者，不再需要先行上課，也可領取每月2500元的補助；不過，他請家中最近有待產孕婦的，能夠再「凍」幾天，等到8月1日才生產，讓全場笑翻天。

邱素貞說，台中市敬老愛心卡，很受銀髮族歡迎，但卻嚴格限制搭乘交通工具種類，她在議會質詢時要求放寬搭乘計程車、台鐵等交通工具，市府順應民意，將可鼓勵更多長輩走出戶外，更體貼、便利長者。根據統計，截至6月底止，台中市65歲以上老人共有 329281人，其中，南區有13639人，邱素貞希望長輩踴躍申請敬老愛心卡，善加利用，不要讓權益睡著了。

(中時 )

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