影》對抗空巴A220 波音視E190-E2客機為「新武器」

2018年07月28日 14:09 中時電子報 李靖棠

據美國商業內幕網（Business Insider）報導，繼空中巴士（Airbus）聯手加拿大龐巴迪（Bombardier）、將原先C系列區域線客機改名為A220引發轟動後，其最大勁敵的波音（Boeing）也不甘示弱，聯手巴西航太（Embraer）公司在先前英國范德堡航展（Farnborough International Airshow）上展出他們的「新武器」：號稱是同級中最安靜、最新穎的客機E190-E2，欲藉此系列和空巴爭搶、仍持續擴張的全球百人座區域客機市場。

從去年底、美國商務部（US Department of Commerce）對龐巴迪航太（Bombardier）祭300%的「懲罰性關稅」為分水嶺，讓全球4大航太集團出現了微妙的組合。空中巴士（Airbus）率先向龐巴迪伸出橄欖枝，讓雙方締結為戰略聯盟；而波音也積極拉攏，欲藉擁有世界支線飛機市場市占率45%的巴西航太，搭配波音的產品行銷全世界。

巴西航太新型的E190-E2區域型客機。（圖/Embraer官網）

取代之前的E系列客機、於2013年啟動計畫的巴西航空工業E2系列，第一個機型E190-E2已在2016年5月首飛成功，並先後取得三大適飛認證後，成為巴西航太在今年航空展的最大祕密武器。全系列共分為3型、所需飛行員為2名，若以E190-E2客機為例，全經濟艙配置下最多可搭載114名乘客，最大飛行距離為5,330公里。截至航展為止，目前全球已有75架的新訂單。

而E190-E2最大的對手、正是從1993年推出至今，從龐巴迪的C系列更名的A220系列，改名以前共有兩種型號：CS100與CS300。最大載客量可達160人，最大飛行距離為6,112公里，可在區域線有很大的用途。目前最大的客戶中，以瑞士國際航空（Swiss International）擁有最多架。

空巴新推出A220系列客機，立即就取得60架大訂單。（圖/美聯社）

不過，報導中提到一點，似乎是巴西航太現階段最大優勢，E190-E2客機每趟飛行成本，比同級的A220-100客機便宜了7%，這對錙銖必較的各家航空公司，勢必是一個重要誘因。

(中時電子報)