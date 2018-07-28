喜樂蒂被狠踹下車棄養 骨瘦如柴追飼主追到腳流血

一隻漂亮的長毛喜樂蒂13日晚間在土城被飼主從機車踹下車，狗狗一路追主人追到腳流血但飼主頭也不回騎走。(微笑寵物美學)

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中時電子報

外表可愛的喜樂蒂竟然也被狠心棄養!臉書粉絲頁「微笑寵物美學」發出一篇貼文，一隻漂亮的長毛喜樂蒂13日晚間在土城被飼主從機車踹下車，狗狗一路追主人追到腳流血但飼主頭也不回騎走。好心人將它抱回店裡，店家幫它洗澡發現小狗骨瘦如柴，美容過的小狗是個親人漂亮的小公主，正在等待好心的新主人將它領養回家。

「微笑寵物美學」粉絲頁昨日貼文，「7月13晚上12點多左右，有位無良飼主騎著車載著一隻喜樂蒂到店斜對面將狗踢下車，狗狗被踢下後還一直追飼主，追到日月光，跑到腳都流血了，但飼主頭也不回的騎走！還好遇到善心人，把亮亮（店家取的）抱著，沿路問目擊者事發經過，一路問回我們店。」

店主小花表示，一知道事情後，馬上把亮亮接回來，幫她洗澡梳毛拆結，給她一頓好吃的，弄到早上5點，隔天帶去掃晶片，果然跟預想的一樣，有晶片沒登記，唉！她說，而且這「孩子」只有9公斤！店家驚嘆，9公斤欸！一摸就能摸到一根根骨頭的那種！到底怎麼忍心。

雖然想要把亮亮留下來，但小花表示，她們的鎮店之犬「店長」會吃醋很不爽，店貓也會被亮亮氣得追著她要打。雖然相處幾天下來，亮亮是個很親人，愛跟狗狗玩的孩子，很活潑愛玩。可是亮亮不會定點上廁所，聽不懂簡單指令，實在是沒有那麼多心力時間去教亮亮規矩。

因此小花在臉書幫亮亮開出條件，想尋得一個好人家照顧她、疼愛她。她表示，亮亮是個4歲的小女生、醫生估大約4歲、牙齒算乾淨、過瘦。

此文發出一天左右，已接近300個分享。小花表示，雖然有網友氣憤的要她找出無良原飼主，但她很怕亮亮會被帶回去再丟一次。目前已有兩組條件很不錯的人選在考慮中，亮亮應該很快就會有個新家。

(中時電子報)

文章來源：微笑寵物美學粉絲頁

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