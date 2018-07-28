冷氣裝修師拉K洩壓 遭警逮獲

2018年07月28日 14:40 中時 馮惠宜

警方在陳男車上副駕駛座發現查獲K盤1具、K他命0.45公克及1根尚未抽完的K菸。（馮惠宜翻攝）

一名38歲的陳姓冷氣裝修師傅，疑因生活經濟壓力大，晚間工作結束欲返家休息，利用空檔期間吸食K菸，還違規停車怠速在路旁，新平派出所員警執行青春專案巡邏勤務發現上前盤查，就發現副駕駛座有K盤1具、K他命1包及尚未抽完的K菸，陳男坦承吸食及持有部分，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例移送偵辦，並向上追源。

暑期青春專案期間，太平警分局持續針對青少年易聚集場所及重要熱點路段實施臨檢、巡邏勤務，日前太平警分局新平派出所所長廖文雄、警員張家順執勤時，於晚間於21時25分許，巡經新福路附近，發現一藍色小貨車怠速違規停靠路旁，車內駕駛陳男一開始還拒絕開啟車窗，經警方告知其權益，陳男才神情慌張配合下車受檢，並於車內副駕駛座查獲K盤1具、K他命0.45公克及1根尚未抽完的K菸。

陳男供稱，自己是從事冷氣裝修業，薪水也不太固定，最近因生活經濟壓力大，加上還有父母要養，透過好友介紹才向不知名男子購得這些毒品，僅自己吸食舒壓用，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例移送偵辦，警方也將向上追源擴大偵辦。

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(中時 )