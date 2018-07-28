喝杯咖啡讀本好書 武雄市圖書館成遊日朝聖景點

2018年07月28日 14:37 工商 張佩芬

館內多種閱讀空間。（張佩芬攝）

二樓弧形長廊滿牆的書任選。（張佩芬攝）

兒童圖書館活潑的空間設計。（張佩芬攝）

小朋友可以在階梯活動攀爬。（張佩芬攝）

蔦屋書店與星巴克和圖書館做最佳結合。（張佩芬攝）

玻璃外牆與綠地，簡潔舒適。圖：張佩芬

很難想像到一個小城市，最夯的旅遊景點竟然是座圖書館。日本佐賀縣的武雄市圖書館，原本是台灣所謂的「蚊子館」，因為市長的巧思，委託入選全球最美二十大書店之一的東京代官山的蔦屋書店經營，還加上名氣最響亮的星巴克咖啡，透過「喝一杯咖啡，讀一本好書」，讓閱讀成為享受，也吸引各國觀光客的的目光。

2014年4月，因為武雄市長樋渡啟祐創新的觀念，讓重新開幕的武雄市圖說館，成為一個複合式的圖說館，提供地方民眾最佳的心靈與知識充電場所，相鄰的兒童圖書館，輕鬆活潑的空間設計，舖有地毯的階梯，讓好動的孩子可以坐下來閱讀，也可以隨時做作攀爬樓梯的活動。

武雄市圖書館在委託民營後，天天都開張，民眾不會因為一年多達96天的休息日，無法利用舒適的閱讀空間，下了班或放學後，還可在圖書館待到晚上九點才離去，完全顛覆了傳統公共圖書館的作業模式。

蔦屋書店以優異的經營know-how與IT系統管理書店與圖書館，落地窗前的咖啡座，也成為文人雅士的最愛。如果不想花錢買飲品，小圓桌、小方桌、高腳椅，長條桌，不同形式的閱讀空間分散在圖說館內多處，儘管挑個最合自己心意的座位閱讀。

在蔦屋書店與星巴克的加持下，5萬人口的武雄市圖書館，一年創下百萬訪客的紀錄，該館建築本身也是非常有特色，一樓大廳採挑高設計，天然的木質材料與柔和的燈光讓人容易定下心來輕鬆閱讀，二樓貼邊一長排弧形書櫃形成優雅動線，書看累了可站在欄杆邊俯視一樓，做做眼球運動，也享受一下館內美好氣氛。

目前台灣虎航每周有兩班定期包機直飛佐賀，由五福旅行社以獨包方式經營，提供自由行與不同包裝的團體行程。

(工商 )