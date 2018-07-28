東北角「消暑一夏」 海祭、龍洞遊艇節輪番上場

2018年07月28日 14:38 中時 李怡萱

不少參與活動的小朋友及家屬都是頭一次搭乘遊艇，興奮之情溢於言表。（李怡萱翻攝）

天氣炎熱，東北角海岸推消暑活動！貢寮海洋音樂祭本周末登場，東北角觀光局也不遑多讓，攜手宜蘭國家風景區管理處發起「海灣旅遊年」活動，28日起分別在福隆地區舉行獨木舟、帆船等體驗活動，讓熱愛水上活動的年輕朋友，可以在福隆雙溪河海域，玩起雷射帆船、風浪板及獨木舟等水上活動。

另外，龍洞四季灣遊艇港碼頭，也有由環島行善團、奧莫爾遊艇、基瓦諾育樂公司等單位聯合動員，提供價值超過「2億元」的高級遊艇供遊客體驗，讓不少參與活動的小朋友及家屬開心表示，「這是人生第一次體驗到乘風破浪」。

東北角暨宜蘭海岸風管處長陳美秀表示，東北角從龍洞至福隆海灣地形，周邊無工業汙染、風力穩定、內河腹地廣大，是絕佳的潛水、風帆、獨木舟海域，附近的龍洞四季灣是發展極為成熟的遊艇活動基地，尤其周邊景觀很豐富，例如龍洞岬奇岩、鼻頭角「不沉的軍艦」等。

龍洞四季灣總經理林世裕表示，環島行善團、基瓦諾公司有一次到教養院送物資時，看見有位小朋友畫出在海上坐船的圖，感到很心酸，覺得可能會是他們一輩子都無法實現的夢，所以才發起了「圓遙不可及的夢」活動，最重要是遊艇船主們大力支持，才能看見他們在海上的快樂笑臉。

此外，東北角海灣旅遊年還有8/18壯圍牽罟、9/16獨木舟淨岸體驗活動，只要在「東北角之友」FB按讚並tag三名好友，有機會抽中紀念版保溫杯、到龜山島上拿打卡版拍照打卡，上傳照片至「東北角之友」FB並留言，就有機會抽中福容飯店住宿卷以及麗星郵輪招待券等活動。

(中時 )