影》柯蕭也來二刀流 1安2打點還獲3保送

2018年07月28日 14:40 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

Pitchers Who Rake: Vol. 22. #Dodgers pic.twitter.com/k13WtGLbXX — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2018年7月28日

賽揚獎左投柯蕭（Clayton Kershaw）28日對勇士先發7.2局僅失1分，不過道奇最終能以4比1獲勝，柯蕭手中的球棒價值絕不遜於他的黃金左臂。在4上2出局道奇2比1領先時，柯蕭擊出兩分打點安打，替自己的勝投買了保險。

柯蕭的「二刀流」演出也締造歷史，他在投手丘上飆出8K，在打擊區則敲出1安並選出3次四壞保送，成為「死球年代」結束之後，第3位將這3個數據同場呈現的球員，前一位已是1959年的洋基名投懷提福特（Whitey Ford）。

「這就是最棒的柯蕭！」道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）賽後滿意的說，柯蕭此役不論是球速、滑球尾勁與破壞打者平衡的能力，都是去年以來的最佳演出。甚至羅伯茲喊暫停換投，投了101球的柯蕭還不太想退場。

柯蕭在4局上敲出兩分打點安打。（美聯社）

柯蕭現在的速球已經很少達到93哩，4局上卻把勇士右投佛提內維茲（Mike Foltynewicz）的內角偏高96哩速球，打成相反方向的兩分打點安打，連他自己都說超級走運。

「我超級晚出棒而且很幸運，」柯蕭說：「佛提的速球感覺有100哩，那支安打很像是球來碰我的球棒。」對於保送，柯蕭也有妙解，畢竟3次保送有兩次是面對後援投手，「可能是他們不習慣，碰上打者是投手不太會投吧。」

(中時電子報)