政院發放育兒津貼遭疑正當性不足 葉俊榮：將做好協調工作

教育部長葉俊榮（左二）28日出席2018大學社會實踐博覽會開幕儀式，並參觀各校展出成果。（張鎧乙攝）

友善列印
旺報

針對行政院推出為期4年的「少子女化對策計畫」，將發放育兒津貼，以及實施公共托育等制度，政策被質疑正當性，且誘因少，保母不願意配合，教育部長葉俊榮今(28)日回應，教育部部內將做好財務工作與協調，確保政策施行基礎，並將以謹慎的角度來推動。

行政院25日通過「少子女化對策計畫」，其中教育部在2至5歲的幼兒托育政策方面，提出包括「擴展公共化教保服務」、「建置準公共化機制」及「擴大發放育兒津貼」，各項針對2至4歲幼兒的政策規畫，107年增加24億元預算，總經費高達117.71億元，這項計畫將在108年納入六都之後，則會再增加113.54億元，總經費達231.25億元。

有教育團體質疑，這筆龐大的經費挪用，並沒有經過修法來增加預算，恐怕排擠其他業務推動。

葉俊榮今日出席大學社會實踐博覽會，在受訪時回應，推動幼托政策，市政府的重要政策，由於這項計畫涉及大筆經費挪用，將與主計處做好調整，確保政策能在好的基礎上施行，教育部內部也將做好財務調節，「不會犠牲高教任何的內涵，也都必須用謹慎的角度來推動」，意即不會排擠到其他高校與教育業務。

葉俊榮強調，此次的計畫是重要的政策，推動的過程中求取其面向的順暢，讓大家享受好的政策與意義。

(旺報 )

羅騰園到底該不該立案？ 網：妙… 狂！好巿多賣奧迪A6 現省一輛國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。