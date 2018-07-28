政院發放育兒津貼遭疑正當性不足 葉俊榮：將做好協調工作

2018年07月28日 15:04 旺報 李侑珊

針對行政院推出為期4年的「少子女化對策計畫」，將發放育兒津貼，以及實施公共托育等制度，政策被質疑正當性，且誘因少，保母不願意配合，教育部長葉俊榮今(28)日回應，教育部部內將做好財務工作與協調，確保政策施行基礎，並將以謹慎的角度來推動。

行政院25日通過「少子女化對策計畫」，其中教育部在2至5歲的幼兒托育政策方面，提出包括「擴展公共化教保服務」、「建置準公共化機制」及「擴大發放育兒津貼」，各項針對2至4歲幼兒的政策規畫，107年增加24億元預算，總經費高達117.71億元，這項計畫將在108年納入六都之後，則會再增加113.54億元，總經費達231.25億元。

有教育團體質疑，這筆龐大的經費挪用，並沒有經過修法來增加預算，恐怕排擠其他業務推動。

葉俊榮今日出席大學社會實踐博覽會，在受訪時回應，推動幼托政策，市政府的重要政策，由於這項計畫涉及大筆經費挪用，將與主計處做好調整，確保政策能在好的基礎上施行，教育部內部也將做好財務調節，「不會犠牲高教任何的內涵，也都必須用謹慎的角度來推動」，意即不會排擠到其他高校與教育業務。

葉俊榮強調，此次的計畫是重要的政策，推動的過程中求取其面向的順暢，讓大家享受好的政策與意義。

(旺報 )