17歲少女崩潰跳樓 家長控全班霸凌8個月

2018年07月28日 15:10 中時電子報 張達智

桃園一名年僅17歲的少女跳樓結束生命，家屬控訴，女兒因在學校長期遭到同儕排擠、霸凌，老師卻漠視才選擇輕生。然校方否認指控，表示少女本身有憂鬱傾向，學校也多次輔導，甚至建議家長帶她尋求醫師協助，目前學校也啟動霸凌調查，將釐清相關責任。

家長表示，女兒從去年12月起遭到排擠，據ETtoday報導，同學向老師告狀女兒「髒亂」，老師也因此將她換到「特別座」，讓女兒內心相當受傷。

甚至某次全班大掃除，所有課桌椅先移到走廊，等清掃完後再全部搬回，卻獨留少女的桌椅在走廊，讓她感到嚴重被排擠。

說到傷心處，家長還忍不住落淚，表示女兒不只得忍受同學的孤立，甚至還有同儕在網路上展開言語霸凌，不但嘲笑女兒外貌，還以不堪入目的字眼謾罵、批評；當時女兒儘管被攻擊得體無完膚，仍然選擇委屈、委婉回應，請同學們息怒。

家長控訴，女兒越來越排斥上學，甚至上課時間躲到圖書館，還因此被記曠課，未正常到課至少半年校方才通知，反應太慢。

校方則否認有霸凌，表示少女本身就有憂鬱傾向，校方也曾多次輔導，甚至建議家長帶她尋求醫師協助，目前已啟動霸凌調查，釐清相關責任。

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(中時電子報)