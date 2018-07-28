2018年07月28日 15:36 中時 王文吉

內政部長徐國勇（中）、台中市長林佳龍（右）視察豐原水資源回收中心。（王文吉攝）

豐原水資源管理中心處理設施區工程進度超前，未來完工後，每日可處理1.8萬噸生活汙水。（王文吉攝）

內政部長徐國勇（前排左二）、台中市長林佳龍（前排右二）視察豐原水資源回收中心。（王文吉攝）

內政部長徐國勇推崇台中市長林佳龍的執行力。（王文吉攝）

台中市長林佳龍自豪任內解決86處淹水問題。（王文吉攝）

徐國勇視察台中水建設 林佳龍自豪台中已不淹水

汙水下水道雖然被稱為看不見的建設，但台中市府積極推動，目前已規劃19處汙水處理建設，其中規模最大的「豐原水資源回收中心」第一期工程將於10月完工。內政部長徐國勇28日在台中市長林佳龍陪同下南下視察，他多次推崇林佳龍的執行力，並肯定台中水建設已做到「不缺水、不淹水、喝好水、親近水」四水最高境界。

水利局長周廷彰、營建署下水道工程中區分處長沈益生簡報指出，「豐原水資源回收中心」第一期工程總經費7.8億元，全期完工後可接管4.5萬戶，每日可處理1.8萬噸生活汙水，有效改善豐原地區的環境衛生，而管理中心已取得黃金及綠建築候選證書，兼具美觀與功能性，並預告10月完工後，將開放2600坪綠地給民眾休憩。

喝好水還要清淨水！徐國勇推崇台中市的汙水處理效能翻倍成長，他說，看得到的佳龍市長在處理，看不到的他更是用心，尤其我更佩服他的，是佳龍市長利用回收水，將綠川翻轉成為親水景點，真的是厲害，從綠川整治到豐原水資源回收中心，將「鄰避設施」改造為「鄰聚設施」，他對佳龍市長非常佩服。

林佳龍笑稱自己是「急行軍」，過去落後的水建設，他上任後逐步追趕，如86處易淹水地帶已改善解決，汙水接管也成長翻倍，現已突破16萬戶，而大安大甲溪水源聯合運用，可解決供水問題，再來豐原水資中心的公園綠地、綠柳川治理、葫蘆墩圳軟埤仔溪等，讓民眾更親近水，定會善用徐部長的「四水理論」持續建設台中。

(中時 )