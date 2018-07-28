「青農典範」走險淪種大麻 過來人的他勸世曝殘酷現實

2018年07月28日 15:31 中時電子報 簡怡欣

去年被桃園首長讚譽為「青農典範」的黃姓青農，在距今不到一年的時間，近日遭警方破獲涉嫌利用溫室栽種大麻。對此，現為農業從事人員的「Lin Bay 好油」今（28）日指出，青農返鄉案例多被形容地很美好，但以過來人角度來看，更多是經營的殘酷，顯示成功案例的背後存在著陰影與哭泣。

青農林裕紘透過臉書粉專「Lin Bay 好油」發文說，桃園青農大麻案是一個很悲傷的故事，也是青農經營不下去的案例之一。他感嘆，台灣有很多奇怪的方案，鼓吹年輕人從農，把從農形容得很美好，但以一個過來人的角度來看，「從農有從農的好處，但更多的是經營的殘酷。」

他質疑，過去沒有農業經驗的年輕人，在受過短暫訓練後，真的就能從農業獲利嗎？難道農業有這麼簡單嗎？「對那些長官而言，青農從農達成kpi上的數字，讓他們可以向上面交代，但那些數字卻是每一個人的新人生」。

林裕紘以日本6次產業化為例，其中有4,000多個推行案例，卻只有不到10個成功案例，「青農返鄉成功案例的後面，存在著多少的陰影與哭泣」。他直言，只說種有機好、需求很大、可以賺錢、讓生活更好的那些人，根本都不具有機經營的相關經驗、也不理解有機產品的供銷運作，「他們只是領著退休金的鼓吹者，而不是需要靠錢養家的人」。

他奉勸，想要投入農業的人，不要急著借錢或花錢投入農業的經營，先試著從事農務受雇工作，藉此先了解成功案例的農友是如何農務種植、經營管理，勝過拿自己的錢在錯誤中學習。

(中時電子報)