日大臣「死刑仍有必要」 網友：廢死盟崩潰了

日本奧姆真理教教主 麻原彰晃（本名松本智津夫）。 (圖/新華社)

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中時電子報
/綜合報導

日本法務省24號再度執行奧姆真理教死囚的死刑，本月兩度簽署執行死刑，若加上6日已伏法的7名死囚，這13名相關事件中被判處死刑的死囚，已全數執行完畢，法務大臣上川陽子表示，「日本仍有維持死刑制度的必要，目前不考慮修正死刑制度。」PTT網友說，「廢死盟崩潰」、「反觀兩公約 可教化、有病笑呵呵」。

據《聯合報》報導，日本法務大臣上川陽子昨(27)日表示，「日本仍有維持死刑制度的必要，目前不考慮修正死刑制度。」日本罕見1月內2度簽行刑令，這波執行距上次僅相隔20天，涉奧姆真理教連串犯行遭判死刑的13人，已全數伏法。上川也是日本1998年11月以來執行最多死刑的法務大臣。

檢視台灣的死刑環境，很多人有一種錯認，覺得台灣社會還存在很大的死刑爭議。事實並非如此。有政黨將「廢死」納為「進步價值」，多年來，某些媒體經常出現廢除死刑的主張，總是搬出台灣在2009年批准的國際人權《兩公約》，盡管有一些政治人物與民意代表跟著附和，但直到今天，支持死刑的民意仍然超過8成。

日本執行死刑議題，在PTT引起熱烈討論，網友說「反觀兩公約可教化、有病笑呵呵」、「台灣就是怕被取消免簽才被兩公約綁架」、「廢死盟崩潰」、更有網友諷刺「台灣比較先進 哪怕判了也不執行」、「可是死刑違反台灣價值欸」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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