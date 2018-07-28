馬英九是否再選總統？胡幼偉：4個因素最關鍵

由前總統馬英九（左）擔任董事長的「財團法人馬英九文教基金會」27日在台北舉辦成立茶會。（中央社）

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中時電子報
/綜合報導

馬英九基金會昨日舉行茶會，國民黨大老連戰、吳伯雄、郝伯村等人全都出席，前後任主席吳敦義、朱立倫、洪秀柱也前來與會，人氣聲勢比起卸任前，簡直判若雲泥。2020年他有無可能出馬再選總統？外界頗多揣測，文化大學新聞系主任胡幼偉認為，馬英九說死不選，有4個關鍵因素將會影響他的參選意願。

電視台主持人趙少康曾說過，不管馬英九是否參選，他將會是國民黨的一顆活棋，聯合報報導，胡幼偉指出，馬成立馬英九基金會，大方向來講，表示馬還不想退休；而且還不想在媒體上銷聲匿跡。未來有4個因素，有可能會影響馬英九是否再選的關鍵。

一是馬英九的官司：三中案馬被起訴，以馬的個性，必然萬分介意。他猜，馬也知道，有些法官綠得很，因此，大張旗鼓搞個基金會，不排除有警告綠營的意思。就是說：「不要胡亂整我，不然，逼急了，就豁出去再選領導人！」

二是大選結果：如果今年民進黨選舉大敗，馬選領導人的可能性會增加一些；要是民進黨仍然小贏，馬應該不會再選了。

三是兩岸局勢的變化：如果兩岸局勢更加惡化，緊張到一個程度後，馬有可能以「緊張終結者」的姿態，再選領導人，變成2008年他上臺維穩的複刻版。

四是個人聲望：當然，馬的聲望如果能夠一直維持在高檔，才有可能參選領導人；否則，他不會去冒敗選的風險！

(中時電子報)

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