FIRST青年電影展 《郊區的鳥》勇奪劇情片

2018年07月28日 15:52 中時 潘鈺楨

頒獎人許鞍華（左起）、導演仇晟、蘇照彬。（前景提供）

《美麗》主演池韵。（前景提供）

第12屆FIRST青年電影展頒獎典禮落幕，華語片《郊區的鳥》勇奪最佳劇情片大獎，新銳導演仇晟率全體劇組上台，從頒獎人許鞍華、蘇照彬手中接下獎座。仇晟感性高呼：「這塊板磚是一股力量、是倒塌的牆。我要將我的電影獻給所有愛自由的人。」

評審形容《郊區的鳥》「將視線投注於城市文化的成長與進化，宏大格局下，也能關懷個體心靈的詩意與徬徨。靈動的視聽語言如飛鳥，盼顧尋找電影新的可能。」認為在題材選擇與完成度上，都是令人驚喜的上乘之作，而評審包括評審團主席陳國富、以婁燁《春風沉醉的夜晚》獲得金馬獎最佳配樂的Peyman Yazdanian、《詭絲》導演蘇照彬、知名藝術家楊福東、坎城金棕櫚獎得主《抓狂美術館》（The Square）監製Philippe Bober、蔡明亮御用攝影師、金馬獎最佳攝影廖本榕、以《大同》獲得金馬獎最佳紀錄片得主的周浩。

電影由李淳與文藝女神黃璐主演，是仇晟的長片處女作，他在2016年參加韓國導演羅泓軫指導的FIRST影展訓練營，事隔兩年便在該影展抱走最大獎，別具意義。《郊區的鳥》從FIRST影展開幕以來便獲得了壓倒性好評，數場放映場場爆滿，最後一場放映連女主角黃璐都差點被擋在門外。電影緊接著將在8月3日於瑞士盧卡諾影展舉行國際首映、角逐「當代影人新導演」單元首獎，並已完成今年金馬獎報名。

《郊區的鳥》風格突出、故事穿梭於兩段時空之中，描繪杭州郊區的小學生集體出發尋找失落的玩伴，而一組工程師團隊也到此調查地面沉降事件。仇晟受訪表示，片中小孩們尋找同伴的故事情節，其實出於自己童年一段相似的經驗。他認為那段旅程代表了自己童年的終結，當他在2016年初回首思考這段重要人生經驗背後的原因時，也開始著手創作《郊區的鳥》，作為他試圖提出解答的方式。飾演這段少年時空主角的龔子涵，展現了超齡而深刻的演出，並受到FIRST影展評審肯定，獲得最佳演員提名。電影媒體深焦形容本片「是仇晟導演用其詩意的時空觀與世界觀所構造的一顆『時光蛋』，人物所流露出的孤獨和憂鬱，又近乎是囚禁在籠中的鳥兒。」

FIRST影展最佳演員獎則由震撼之作《美麗》的新人池韵奪得，《美麗》由著名編劇程青松監製、周洲執導，被視為今年華語電影的最大黑馬，講述22歲的美麗擁有一位同志愛人與家暴受害的親人，最終因殘酷的命運走上復仇殺人之路。池韵以豐沛、完整的表演獲得評審一致好評，認為她的個人魅力及堅定的信念感重新形構了影片價值，在多重情境中游刃有餘，已經具備進入主流電影市場的優質潛力。監製程青松也來到FIRST影展參與盛會，在映後座談表示：「這是一部非常美麗的電影，充滿對女性深刻的愛。中國需要這樣的電影。」

由仇晟執導、李淳與黃璐主演的《郊區的鳥》，描述男主角夏昊回到從小生長的杭州郊區，調查一起因地鐵建設引起的地面沉降事件，並結識了因公寓大樓傾斜而被迫安置在賓館的燕子，兩人陷入熱戀。隨著夏昊與調查小組進入關閉的小學，兒時玩伴的失蹤事件卻重新佔據了他的心。在小組進入地鐵隧道探究沉降起因前，夏昊卻突然消失。本片由北京果實創想、上海魁颯影業、台灣前景娛樂、中力影業聯合出品，由前景娛樂負責人黃茂昌擔任監製。

由程青松監製、周洲執導的《美麗》描述22歲的美麗在洗衣店工作，她有一位同性的愛人，一個經常被家暴的姐姐和嗜酒的姐夫，以及一個被姐夫強姦生下來的孩子。人性的自私、命運的殘酷，最終把美麗逼上了復仇殺人之路。本片由前景娛樂擔任全球版權代理。

(中時 )