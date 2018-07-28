青農賠錢改種大麻求生 台大園藝碩士嘆：稍有不慎就溺斃

2018年07月28日 16:02 中時電子報 簡怡欣

桃園一名黃姓男子畢業返鄉從農，卻遭警方破獲種植大麻，被逮後聲稱是農園經營不善，才走險聘僱工資便宜的逃逸外勞栽種大麻。台大園藝系碩士、現經營溫室蔬果農場的吳睿娟對此表示，農作不是報明牌，企業思維才久待。

她與先生楊忠錦今日透過臉書粉專「馥郁溫室蔬果屋 / 日本網紋洋香瓜、玉女小番茄」發文，探討國內農業的整個供應鏈，全文如下：

農作不是報明牌，企業思維才久待。

這幾天看到一則返鄉青農種大麻被捕的新聞，看到一段話後感觸很深：「種植有機蔬菜剛開始時確實賺到錢，但後來漸漸不好經營，聲稱現在存放的大批蔬菜，不知能銷往何方，倘若沒有被警方查獲種植大麻，農園也可能只能再撐兩週。」

現階段台灣農業的整個供應鏈中，農民是擁有最少議價話語權的。這就是即使自產自銷有趣卻耗費大量精神，我們仍以此為努力目標的原因。

➡️還沒種之前：土地貴、種苗漲、溫室骨架及內部機械設備貴又漲、建設和管線安裝人工漲，而溫室會折舊、塑膠布有使用年限。

➡️種了之後：水電開銷、肥料漲、農藥漲、人工漲又難請，有溫室的收成還不一定順利、沒溫室的直接跟天公伯對賭。

➡️種完採收：紙箱漲、運費漲、市場基本規費抽成、運送過程還會貨損。

農業錢坑根本深如水，最可怕的是：錢入口袋攢零角、錢出荷包掏大鈔，現金水位稍有不慎就溺斃了。而當所有靠農民賺錢的相關供應商說漲就漲時，最重要的農產品價格呢？幾乎操之在市場。尤其台灣這種比路上水坑還淺的吃貨量，上個月明明缺貨缺得要死、下個月可能又要拜託大家「揪團XX救農民」。

當市場缺貨時，下等品喊上流價，問題來了，幾個農民有貨？當品項充足時，特級品給銅板價，一堆農民有貨又有量。

●外銷是唯一解但我們體質強健嗎？

政府不斷在推青年返鄉，結果每一個體戶的面積小得要命，怎麼跟國際市場對話？要整合N位良莠不齊小農到能跟國際市場配合，起頭那個人應該是功德院畢業的才願意接這屎爛缺。

●生產出來的農產品怎麼辦？

只好通通往國內銷，然後形成島內互打免費兼大亂鬥之產官商三輸局面。（價格低就是因為消費力已無法支撐一堆農產品，千萬不要以為貨量多市場價格爛時大部分中間商能有多少利潤，不虧錢就很了不起了。）

●如果農民想靠務農賺錢呢？

前天去隔壁榕樹下泡茶聽到某某人上季種XX收了好幾百萬，這次跟著那個人種好了；網路媒體上看某某農場一分地收好幾十萬，我也來試試好了。每位農民都想當那遇到高收益的少數傳奇，加上農作物生產是要翻農民曆看日子的，眾人口中的一窩蜂投入就這麼成了。

投資一定有風險，作物種植有賺有賠，返鄉前請多探農村血淚史。（超良心勸世金句）

在怪農民一窩蜂種植前，想想自己如果忙碌好幾個月，結果能獲得多少利潤卻是看市場決定，這不是比高空走鋼索更令人緊張不安？若好死不死收成差又遇到採收成本比拍賣價還高，不會在心裡策訐六譙的根本功德院榮譽教授。

在外銷打開仍是一條未知路的現況下，我們自知要存活於這個局面不是抱怨、不是抨擊，而是對自家農產品精益求精、勤蹲馬步。

這些年來許多從起步期就支持著的親友；有提供一路起伏跌撞的我們許多建議回饋的大心客戶；有三不五時來溫室指導的改良場老師；有願意提點明示的產業前輩。

只能說，咱們還能撐下來，除了一半靠我們自己（當然！在溫室裡流汗跌倒的第一線欸！XDD），另一半要深深感謝族繁不及備載的大家。

有位前輩更不時提醒：「不是種什麼會賺錢，而是怎麼種才會賺錢。」在不同務農階段，確實會有更深的體悟；對不同生產規模，也會有迥異經營計劃。小至奈米微企業農的我們、大至國家農業政策，皆應評估最合適目前狀況的操作手法並穩扎穩打、階段提升，才能使農業邁向所謂的4.0，操之過急猛打高空、甚至背道而馳，只會變-4.0啊⋯⋯

※本文由「馥郁溫室蔬果屋/日本網紋洋香瓜、玉女小番茄」授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)