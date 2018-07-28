機師釀罷工 華航、長榮盼理性溝通

2018年07月28日 16:20 中時 陳祐誠

由中華航空、長榮航空機師組成的桃園市機師職業工會，7月16日發起罷工投票，昨（27）宣稱投票率過半，幾已取得罷工權，引起社會重視。華航今表示，希望工會不要以罷工要脅資方全盤同意訴求；長榮也說，盼工會保持理性完成協商。

華航強調，公司對於機師派遣規定，一向嚴格遵守民航法規，符合世界標準，勞動條件遠優於絕大多數勞工，故機師過勞、危害飛安議題已不存在，機師工會要求惡劣天侯及因特殊機場另給加給等，明顯是聚焦於待遇及福利，與所謂過勞或飛安訴求相去甚遠。

另有關薪資及飛時計算部分，在工會2015年要求下，雙方經冗長討論後達成共識，共同簽署協議。但工會這次違反當初協議，以此做罷工訴求，並不合適，希望工會不要動輒以罷工要挾資方全盤同意所有要求，期盼勞方嚴肅看待航空產業的公共性與社會責任，盼雙方透過理性談判尋求共識。

長榮航空則聲明，對於機師工會宣稱目前的投票狀況不做任何臆測，但仍呼籲機師工會保持理性，並希望雙方仍能透過協商解決爭端，以避免造成社會衝擊與影響大眾空中交通運輸。

長榮指出，目前機師總人數將近1300人，其中包含本國籍近1000名、外國籍將近300名，所有航班均遵照相關法規派遣飛行員，無飛安顧慮或過勞之情事；有關於飛安相關議題，長榮航空現行作法與機師工會的期待相當接近，願意由負責專業技術與飛安管理的資深機師群，邀請民航局與勞動部代表參與，和機師工會共同進一步討論，若機師工會願意繼續協商，應可很快取得具體結論。

有關休假／日支費率等調整事項議題，長榮航空現行的休假配套措施，除了法令保障的115至117天外，特休由第一年22天逐年累計至最高42天，並提供每年含飛行加給的全薪病假30天，已是民航界最優的休假制度之一，故不應單從個別項目來比較。長榮強調，願意與機師工會針對調整事項議題，進行更完整的溝通與討論。

(中時 )