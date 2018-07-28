步訓部陸空精銳盡出 逾八萬國人參與

2018年07月28日 16:19 旺報 張國威

為推廣全民國防教育，提升國軍優質形象，陸軍司令部今（28）日假高雄鳳山舉行「國防知性之旅-金湯營區開放」活動，上午活動已吸引逾七萬名軍民熱情參與，下午人潮持續湧入後，預估將破八萬人。本日活動由司令王信龍上將親臨主持，並邀請南部地區機關首長、民意代表、地方仕紳、學校校長、學生及民眾一同共襄盛舉，期藉此活動讓國人近距離參觀國軍精良武器裝備，見證國軍堅實戰力。

王司令致詞時，首先感謝大家以行動表達對國軍和全民國防的支持愛護；並表示，「沒有國人的支持，國軍就沒有辦法發揮完整戰力，唯有軍民一體、團結一心，才能夠打造堅實安全的國防力量」，期盼透過本次營區開放活動，增進軍民間良性互動，將百姓和國軍的「心」緊密連結，在不同的職業崗位上，共同為守護我們的家園，奉獻心力。

王司令進一步指出，現代陸軍和從前已然不同，除具備許多現代化先進武器裝備、戮力勤訓精練，為保國衛民先鋒外，更致力朝提升工作效率和破除形式主義的方向來革新精進，使官兵們有更多時間，能夠在保國衛民之餘，兼顧家庭，充分營造出良好工作、服役環境；鼓勵現場有志於軍旅的青年朋友們，為自己的人生做「最好的選擇」，加入陸軍，開創美好前程。

本次活動特別安排各式直升機編隊飛行、神龍小組高空跳傘、步訓部體幹班戰技演練、特指部戰技操演及地空整體作戰演練等多項精采動態操演；其中地空整體作戰部分，採縮短距離演練方式，由AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機以優勢空中火力，搭配地面CM12戰車及CM33八輪甲車等打擊部隊，進行陸空聯合操演，並以空包彈及模爆片搭配M56渦輪發煙車，模擬實戰臨場感，震撼效果，讓現場民眾看得目不轉睛，驚呼連連，對陸軍捍衛國防的堅實戰力更具信心。

此外，活動也規劃AH-64E阿帕契攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機及雷霆2000多管火箭車等各型國軍現役裝備陳展，同時於現場安排人才招募博覽會與園遊會等體驗活動，吸引許多民眾駐足圍觀，體驗各項活動的人潮絡繹不絕，並在官兵導覽下，大朋友、小朋友們紛紛登上甲車，近距離體驗甲車奔馳快感與體驗火砲試拉、底火擊發的震撼感，不僅深化軍民良性互動，更讓國人充分瞭解官兵戮力戰備訓練的成果，進而肯定陸軍、支持國防。

(旺報 )