捷運盃捷客街舞大賽 「王子」邱勝翊、愷樂當評審

邱勝翊、愷樂當「捷運盃捷客街舞大賽」評審。（新視紀整合行銷提供）

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旺報

「2018捷運盃捷客街舞大賽」今天（28日）在捷運大安森林公園站的陽光大廳舉行，本屆的雙代言人「王子」邱勝翊與愷樂成功製造話題，吸引239組團隊報名。今天2人不僅擔任決賽評審與頒獎嘉賓，也在比賽開始前，熱歌勁舞，炒熱氣氛。

「王子」邱勝翊與愷樂十分有默契，以黑色的酷帥造型亮相。邱勝翊帥氣演唱〈上位〉，愷樂性感唱跳〈chocolate〉。愷樂目前積極籌備新的音樂作品，已開始進錄音室錄音，期盼今年能再發行迷你專輯。王子邱勝翊除了活動與商演，陸續也正在挑選新的劇本，希望可以盡快以新的戲劇作品跟大家見面。他也表示：「因為明年即將30歲，這是一個對我自己來說很重要的時刻，所以目前正在構思如何呈現一個具有紀念性的特別作品送給30歲的自己以及粉絲們。」

「2018捷運盃捷客街舞大賽」是由台北捷運公司與國泰世華銀行共同打造，堪稱全台最具指標的街舞盛事。這項比賽已邁入第14年，培養出許多優秀街舞表演團隊及個人。

今年決賽團隊各個舞功了得，愷樂與王子邱勝翊看得很過癮，愷樂也鼓勵參賽團隊，在舞台上就盡情的享受跳舞的開心快樂，然後練習一定要練得充足，充分練習連閉着眼睛或者是什麼都不用想，身體就會自己反映跳出來。

王子邱勝翊表示，這次很開心能看到很多參賽者們非常地勇於表現自己，名次已不是最重要的，最重要的是在表演的當下好好享受屬於自己的舞台以及過程，並且當作是自己的秀，好好展現：「努力練習就是最好的準備，機會是留給準備好的人。」

(旺報 )

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