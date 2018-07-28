布局查賄 刑大選舉查賄表引參選人反感

台南市警方今年由刑大製作選舉組織架構圖，要求基層調查各參選人重要樁腳，做為賄選情資。（程炳璋攝）

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距選舉不到4個月，警方展開查賄情資收集，今年卻由刑大發文要求基層以安全維護為由，調查每位參選人的重要樁腳與總部住址，引起部分參選人不滿選舉策略被迫提前洩漏，質疑是執政當局擔心大環境選情不利，提出的掌握資源的手法。

台灣9合1選舉11月24日投開票，台南市警方已展開查賄情資收集，今年一反過去慣例，由刑警大隊取代保防科業務，製作查賄表，由基層刑警負責收集參選人的選舉情資。

台南市刑大製作的查賄表，調查對象包括台南市長、議員、里長都在其中，從服務處住址、總幹事、重要輔選幹部、重要樁腳與選民都需填寫，有議員見狀大表不妥，認為公布輔選幹部等於公布選舉策略，直斥「誰要跟你講！」

以安南區議員為例，國民黨籍議員參選人蔡旻峰近日收到警方以安全維護為由，要求提供競選總部住址與重要樁腳名單，他心知警方是賄選情蒐，雖沒賄選不擔心，但對總部住址與輔選幹部提前曝光十分反感，在警方拜託下才勉強同意。

警方製作查賄表調查參選人樁腳，綠營人士也不挺，台南市1位民進黨議員服務處林姓幹部分析，警方全面性調查參選人的選舉幹部意義不大，徒增反感，有些人不願樁腳名單外洩，有些人靠著網路打知名度，根本沒有實際樁腳。

台南市刑警大隊偵查組表示，選舉組織調查表屬內部作業，台南市警方依照警政署指示製表進行調查，並非全台特例。

1名輔選經驗豐富的政壇人士分析，經過前台南市議長李全教賄選事件，參選人經輔選幹部之手進行賄選的機率甚小，警方用傳統思維收集賄選情資，過程平添困擾，更造成參選人反感。

(中時 )

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