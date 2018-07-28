梅根最愛「這道菜」 竟是英女王黑名單？

梅根最愛的義大利麵，居然是英女王伊莉莎白二世的「黑名單」。（圖/路透社）

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中時電子報

據英國鏡報（Mirror）報導，宛如夢幻般的王室婚禮、高貴禮服禮車，都讓千萬少女、為新嫁入英國王室的薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根（Meghan Markle）感到羨慕。但人前奢華享受、人後要受到拘束和限制，卻往往不是一般人所能想像的多。其中，飲食規矩就是一大挑戰，梅根最愛的一道平民美食：義大利麵（Pasta），就名列白金漢宮（Buckingham Palace）食物黑名單之一，迫使梅根在王室內無法享受這道「美食」。

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王室廚師麥奎迪（Darren McGrady）日前接受專訪時透露，看似開放的英國王室，其實與日本一樣、繁文縟節非常多，像是女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）自己，對飲食就有非常多忌口與黑名單。女王希望王室的菜單必須是低碳水化合物的組合，故包含米飯、義大利麵和馬鈴薯，就不會出現在王室菜單內。這讓過去曾公開表達熱愛義大利麵的梅根，被迫「放棄」這道美食。

新嫁入王室的梅根（圖右）與英女王伊莉莎白二世（圖左）。（圖/美聯社）

除了女王的堅持外，英國王室還有一項忌口的美食，那就是「海鮮」！管家哈羅德（Grant Harrold）表示，由於很可能變質、因此造成食物中毒，故王室成員長年來多不吃海鮮，尤其是甲殼類的海鮮更是禁止。「當王室成員在海外訪問期間，我們更要把關、避免他們因海鮮產生嚴重不適或食物中毒。」

打破陳規的哈利王子（圖左）與梅根（圖右）公開擁吻放閃。（圖/美聯社）

不過，看似繁瑣的王室飲食規矩，還是有其有趣之處。雖然要求低碳水化合物的菜單，但外界都知道，挑嘴的女王最愛甜點就是：巧克力口味的比斯吉蛋糕，每當前往溫莎城堡（Windsor Castle）居住時，她總會自己每天默默地吃掉一整份。而與女王相反，菲利普親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）的態度是活在當下，他願意、也會去享受吃美食的樂趣；面對性格截然不同兩名長輩，梅根未來在王室活動時，恐怕真難「享受」眼前的佳餚。

(中時電子報)

文章來源：Meghan Markle forced to give up her favourite food as the Queen bans it from Buckingham Palace menu

文章來源：ONE OF MEGHAN MARKLE'S FAVOURITE FOODS IS BANNED BY THE QUEEN IN THE ROYAL PALACES

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