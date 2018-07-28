梅根最愛「這道菜」 竟是英女王黑名單？

2018年07月28日 16:56 中時電子報 李靖棠

據英國鏡報（Mirror）報導，宛如夢幻般的王室婚禮、高貴禮服禮車，都讓千萬少女、為新嫁入英國王室的薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根（Meghan Markle）感到羨慕。但人前奢華享受、人後要受到拘束和限制，卻往往不是一般人所能想像的多。其中，飲食規矩就是一大挑戰，梅根最愛的一道平民美食：義大利麵（Pasta），就名列白金漢宮（Buckingham Palace）食物黑名單之一，迫使梅根在王室內無法享受這道「美食」。

王室廚師麥奎迪（Darren McGrady）日前接受專訪時透露，看似開放的英國王室，其實與日本一樣、繁文縟節非常多，像是女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）自己，對飲食就有非常多忌口與黑名單。女王希望王室的菜單必須是低碳水化合物的組合，故包含米飯、義大利麵和馬鈴薯，就不會出現在王室菜單內。這讓過去曾公開表達熱愛義大利麵的梅根，被迫「放棄」這道美食。

新嫁入王室的梅根（圖右）與英女王伊莉莎白二世（圖左）。（圖/美聯社）

除了女王的堅持外，英國王室還有一項忌口的美食，那就是「海鮮」！管家哈羅德（Grant Harrold）表示，由於很可能變質、因此造成食物中毒，故王室成員長年來多不吃海鮮，尤其是甲殼類的海鮮更是禁止。「當王室成員在海外訪問期間，我們更要把關、避免他們因海鮮產生嚴重不適或食物中毒。」

打破陳規的哈利王子（圖左）與梅根（圖右）公開擁吻放閃。（圖/美聯社）

不過，看似繁瑣的王室飲食規矩，還是有其有趣之處。雖然要求低碳水化合物的菜單，但外界都知道，挑嘴的女王最愛甜點就是：巧克力口味的比斯吉蛋糕，每當前往溫莎城堡（Windsor Castle）居住時，她總會自己每天默默地吃掉一整份。而與女王相反，菲利普親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）的態度是活在當下，他願意、也會去享受吃美食的樂趣；面對性格截然不同兩名長輩，梅根未來在王室活動時，恐怕真難「享受」眼前的佳餚。

(中時電子報)