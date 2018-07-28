火龍果盛產中價格持平未崩跌 東山區產業活動花束吸睛

東山區火龍果種植面積近百公頃，是台南第一，年產量約3000公噸，產值逾億元，區公所28日舉辦產業文化活動推廣，用火龍果製成的花束鮮紅欲滴，頗為吸睛。（莊曜聰攝）

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今年夏季水果受到天候影響，大部分皆盛產，產銷失衡的狀況下出現崩跌狀況，所幸火龍果並未受到這波低價衝擊，仍維持一定水準。（莊曜聰攝）
台南市東山區火龍果種植面積近百公頃，產量南市第一，公所28日舉辦火龍果節產業文化活動行銷推廣，請來餐飲業者開發以火龍果入菜的多樣化料理。（莊曜聰攝）
目前酪梨進入採收期，栽種面積跟產量都居全國之冠的台南大內，28日區公所在青果市場舉辦行銷活動，農民也帶著現採的酪梨到現場販售。（莊曜聰攝）

好加在！因天候穩定關係，夏季水果盛產比例居多，因此造成產地批發價格比往年下滑，農民叫苦，而火龍果因容易栽種，成為近年新農人的入門作物之一，栽種面積日益增加，原本預期價格將崩盤，所幸因實行調節耕作，使產期分散開來，影響不大，台南市種植面積最多的是東山區，年產值破億元，今天區公所舉辦產業文化節行銷，還將火龍果做成捧花，相當吸睛。

根據統計，台南市種植火龍果面積約356公頃，東山區栽種面積約百公頃，年產量近3000公噸，都是南市第一，產期從6 月開始一直到12月，農民還會透過LED照明調節作物成長期，採收時間可以控制，與其他果物不同。

近期鳳梨、香蕉等農產出現盛產，而市場價格反而大跌情況，讓農民感到皮皮剉，由於火龍果種植門檻不高，吸引許多人投入栽種，近年栽培面積及產量都向上攀升，被認為是下一個價格崩盤的標的，所幸目前還維持穩定，南市農業局長許漢卿說，上個月批發價每公斤22元，目前已經來到42元，保持平穩。

南市代理市長李孟諺昨日出席產業文化節時表示，東山除了咖啡、龍眼、青皮椪柑外，又多了火龍果這項特產，現在白肉種火龍果已經可以外銷日本，未來將致力將種植主力的紅肉火龍果也行銷海外，創造農民收益；今、明兩天都在東山老街舉辦活動。

另一種夏季水果酪梨也進入盛產，台南大內栽種面積約152 公頃，有「綠寶石故鄉」稱號，今天公所也舉辦產業文化活動，民眾在產期都能夠到當地的青果市場選購新鮮好滋味。

(中時 )

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