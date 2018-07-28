有人投1元有人喝免錢 良心紅茶老闆不玩了

2018年07月28日 17:03 中時 陳鴻偉

石男的「良心紅茶」今天仍有營業。（實習記者劉恬均攝）

石姓男子在萬華經營夾娃娃機店，日前心血來潮，自己買茶葉煮紅茶，想讓來客人不用跑到外面買飲料，他在店內擺了一攤「良心紅茶」，定價每杯20，有茶桶、塑膠杯讓民眾自裝自喝，使用者再自行投錢，但他擺攤3天，就發現一堆人只投5元、1元，更扯的還有人直接喝免錢，讓他忍不住感嘆：「人心啊…」最後決定1個禮拜就不做了。

石男受訪時表示，約在1周前，他花了6000多元購買茶桶等設備，茶葉也不選大包廉價的越南茶，每天早上包括熬煮、降溫、裝桶，至少花費8個小時，然後下午擺攤賣「良心紅茶」，一切都讓顧客自行取用、投錢，不料第一天下來的結果就讓他傻眼。

石說它1桶茶約可賣18杯，至少也應該有300元，但當晚打開零錢箱計算，竟然只有140元，平均換算每個人只投了7.7元，後來他又賣了3天，結果大同小異，最低營業額則為110元。

因為店裡有監視器，他發現有人根本沒投錢，就直接拿來猛喝，還有1個年紀60多歲的阿伯，連續3天來光顧，每次都只投6元，令他有些哭笑不得。

石將自己的遭遇PO上臉書社團，感嘆：「唉，一杯20的紅茶用心的在煮，也使用不錯的茶葉。」、「但是今天我透過監視器看，有人只投1元的6元的10元的17元的，還有人喝免錢…」、「其他話我也不想多說了，人心啊…還是覺得收攤好了！」立刻引發不少網友熱烈迴響。

網友留言：「我們店之前也有用過，結果也是這樣…」、「你看大賣場一堆試吃跟搶孤一樣，你還敢這樣考驗人性。」、「桶子還在你就要偷笑了！」、「不要輕易挑戰台灣人的良心。」但也有人表示支持石男，詢問店家在哪要去捧場。

石男說，茶葉所剩不多，應該28日是最後1天，結束自己的小小嘗試，他最後表示，之前有經營娃娃機店的同業，也曾在門口擺攤賣「良心飲料」，但不久都收攤了，全部改成飲料販賣機，當時他不了解內情，但現在試過後，苦笑：「現在我也知道為什麼了！」

(中時 )