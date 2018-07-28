《郊區的鳥》獲西寧FIRST青年電影展最佳劇情片

2018年07月28日 16:59 旺報 廖慧娟

《郊區的鳥》由李淳（右）主演。（前景娛樂提供）

新人池韵憑電影《美麗》奪得FIRST影展最佳演員獎。（前景娛樂提供）

第12屆FIRST青年電影展頒獎典禮7月27日舉行，由今年最受矚目的華語片之一，由台灣前景公司聯合出品、前景負責人黃茂昌擔任監製的《郊區的鳥》，勇奪最佳劇情片大獎，新銳導演仇晟率全體劇組上台，從頒獎人許鞍華、蘇照彬手中接下獎座後，仇晟感性高呼：「這塊板磚（獎座造型設計為水晶板磚，象徵為青年電影人拋磚引玉）是一股力量、是倒塌的牆。我要將我的電影獻給所有愛自由的人」。

本屆影展評審形容《郊區的鳥》：「將視線投注於城市文化的成長與進化，宏大格局下，也能關懷個體心靈的詩意與徬徨。靈動的視聽語言如飛鳥，盼顧尋找電影新的可能」，認為該片在題材選擇與完成度上，都是令人驚喜的上乘之作。

本屆評審團陣容堅強，由導演陳國富擔任主席、曾與大陸導演婁燁合作《春風沉醉的夜晚》獲金馬獎最佳配樂的鋼琴家佩曼•雅茲達尼爾Peyman Yazdanian、《詭絲》導演蘇照彬、知名藝術家楊福東、坎城金棕櫚獎得主《抓狂美術館The Square》監製菲力‧普鮑伯Philippe Bober、蔡明亮御用攝影師、金馬獎最佳攝影廖本榕、以《大同》獲得金馬獎最佳紀錄片得主的周浩。

《郊區的鳥》由曾提名金馬獎最佳男配角的李淳與文藝女神黃璐主演，故事穿梭於兩段時空之中，描繪杭州郊區的小學生集體出發尋找失落的玩伴，而一組工程師團隊也到此調查地面沉降事件。

該片是仇晟的長片處女作，仇晟受訪表示，片中小孩們尋找同伴的故事情節，其實出於自己童年一段相似的經驗。他認為那段旅程代表了自己童年的終結，當他在2016年初回首思考這段重要人生經驗背後的原因時，也開始著手創作《郊區的鳥》，作為他試圖提出解答的方式。從FIRST影展開幕以來便獲得了壓倒性好評，數場放映場場爆滿，最後一場放映連女主角黃璐都差點被擋在門外。。仇晟2016年參加南韓導演羅泓軫指導的FIRST影展訓練營，2年後就在該影展抱走最大獎，別具意義。

未來《郊區的鳥》將在8月3日於瑞士盧卡諾影展舉行國際首映、角逐「當代影人新導演」單元首獎，並已完成今年金馬獎報名。

FIRST影展最佳演員獎則由震撼之作《美麗》的新人池韵奪得，《美麗》由著名編劇程青松監製、周洲執導，由前景娛樂擔任全球版權代理，被視為今年華語電影的最大黑馬。該片描述講述22歲的「美麗」擁有一位同志愛人與家暴受害的親人；而人性的自私、命運的殘酷，把「美麗」逼上復仇殺人之路。

飾演「美麗」的池韵，以豐沛、完整的表演獲得評審一致好評，認為她的個人魅力及堅定的信念感重新形構了影片價值，在多重情境中游刃有餘，已經具備進入主流電影市場的優質潛力。

(旺報 )