打造北屯大坑優質門面中市府力推第28、30公墓綠美化

2018年07月28日 17:19 中時 陳世宗

台中市政府為落實各公墓綠美化，投入1億5700萬元規畫北屯區第28及30公墓遷葬，目前正進行公墓查估作業，預計109年2月完成遷葬，屆時可提供約15公頃綠地，搭配鄰近大坑風景區發展成完整休閒空間。市長林佳龍說，「公墓公園化」打造大坑地區門面，結合完善交通規畫讓北屯更繁榮。

林佳龍28日在建設局長黃玉霖等人陪同下，視察北屯區第28公墓，瞭解現況與未來規畫，並到大坑9號步道健行與民眾互動。

林佳龍表示，台中已升格直轄市，市民需要更優質綠地空間，透過「公墓公園化、綠美化、森林化」，並結合地方交通、觀光可進一步帶動地方發展。北屯第28、30公墓，是大坑登山入口也是北屯門面，規畫公墓遷葬後作為公園及公共設施，地方對此也都相當期待。

林佳龍說，市府針對有主、無主墳墓都有相關配套措施。目前針對第28、30公墓正進行查估作業，除推動公墓綠美化，未來更可結合鄰近捷運車站、鐵路高架化，及台74線與國道連結等便利當地民眾和外地遊客，更能促進當地繁榮。

市議員曾朝榮表示，北屯區人口逐漸增加，需要更多公園空間，在地民眾也都瞭解遷葬作業的推動，更能促進大坑爬山人口變多，更能促進當地觀光。

民政局表示，為改善當地旅遊環境深化地景改造，市府將編列1億5700萬經費，進行北屯區第28及30公墓查估及遷葬作業，目前經行查估作業預計於今年12月完成，109年2月完成遷葬公告及無主代遷作業，促進當地觀光發展。

(中時 )