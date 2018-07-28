經濟好棒棒 民眾卻無感 孫明德點出紙上富貴原因

工總白皮書最大重點就是盼政府記得「台灣經濟要好，不能不重視製造業」。(本報系資料照)

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中時電子報
/綜合報導

蔡英文總統聲稱台灣經濟處在過去20年來的最好狀態，但台灣民眾卻無感。台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德點出問題在哪？他表示，台灣經濟現在仍依賴出口，但出口外銷產業的生產基地多已在中國大陸，因此GDP成長只是紙上富貴。

據《中評網》報導，總統蔡英文稱目前台灣經濟處在20年來的最好狀態，行政院長賴清德也表示，台灣的人均GDP為156萬元台幣，並不輸給日本和韓國，但為何台灣民眾仍普遍處於不足平均月薪5萬元的低薪狀態？孫明德指出，台灣的GDP成長很大一部分與出口外銷有關，而外銷產業很多的生產基地都落腳中國大陸，台灣60%的民眾卻從事服務業，與出口行業並無關係，GDP雖成長但無法雨露均霑，因此無法反應在薪資上，因此GDP成長率成為紙上富貴。

據國際貨幣基金組織（IMF）發布4月份的全球各國人均GDP（國內生產毛額）資料，以購買率平價（Purchasing Power Parity，PPP）替代匯率折算，台灣人均GDP破5萬，達到了5萬2304美元（約156.4萬元台幣），排名全球第19名，遠超日（約4.44萬美元，31名）、韓（約4.14萬美元，32名）。

所謂的購買力平價（PPP），是指在美國1美元所能得到的商品與服務為基準，比較其他國家要付出多少金額才能獲得相同的商品與服務；GDP納入PPP後，能其將生活成本和通貨膨脹率都考慮到，更能客觀比較出全球人民生活水平。

(中時電子報)

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