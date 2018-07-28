卓蘭水果慶豐年　行銷優質水梨葡萄

2018年07月28日 17:19 中時 陳慶居

年底選舉即將到來，選將紛紛把握機會行銷水果並接近與選民的距離。（陳慶居攝）

果農贈送「包中」吊飾給徐耀昌，祝他成功連任縣長。（陳慶居攝）

苗栗縣卓蘭鎮素有「水果王國」美稱，縣政府與鎮農會的幸福苗栗列車28日開抵卓蘭，以台3線卓蘭水果慶豐年主題系列，大力行銷豐收的水梨和葡萄等農特產，晚會邀請張秀卿等知名藝人演出，並穿插摸彩活動，參選人也把握機會拉近與選民距離，熱鬧中瀰漫選舉氣氛。

卓蘭日夜溫差大且土壤肥沃，自然環境適合果樹生長，四季均有優質美味水果，水梨、葡萄、楊桃、柑橘4大類更具代表性，目前正值高接梨、葡萄、火龍果產季，是盛產豐收的好時節。

縣長徐耀昌率同卓蘭鎮長詹坤金、縣議員楊恭林、徐欽鴻、鎮代會主席詹愛純、農會總幹事徐文欽及縣府農業處長陳錦俊等人，將高接梨、巨峰葡萄、火龍果造型卡片貼滿水果籃，為活動揭開序幕。

徐耀昌表示，卓蘭鎮農特產豐富，四季均有優質美味水果，享有「水果王國」美稱，縣府積極行銷推廣，除國內各地之外，也致力打開國外通路，讓果農辛勞有更好的價格，增加收益。他與來賓逐一參觀各產銷班攤位，諮詢產量並試吃了解品質，為卓蘭水果比讚掛保證，詹姓女果農還送徐耀昌「包中」吊飾，祝他連任成功。

水果慶豐年活動現場，有30多個農特產品產銷班、家政班設攤展售，還有YOYO月亮姐姐、梅花鹿哥哥及社區精彩才藝表演；晚會則邀請主播莊雨潔、卓蘭女兒徐紫淇、藝人張富貴、金曲歌后張秀卿等人帶來精彩演出，並有獎品豐富的摸彩活動。

(中時 )