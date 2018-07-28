「越南人時薪扣25元！」 首位越籍國策顧問發奮向上

2018年07月28日 17:39 中時 陳鴻偉

台灣首位越南籍的女國策顧問，39歲的胡清嫻28日前往移民署台北市服務站分享她來台的趣事和學習經驗，她提到自己「發奮向上」的契機，是剛嫁來台時，曾前往屏東某麵店應徵，不料老闆一聽到她是越配，原本對外公告時薪100元，當場變成75元，老闆還冷言：「妳們語言不通啊，很多事做起來不方便，要學很久！」又氣又傷心的她當場轉頭走人。

胡清嫻說，當時她心裡浮現一個想法，想要讓台灣人了解，她們只是語言、文化有差異，能力、態度其實不會比較差，因此她這幾年致力於多元融合，也不斷勉勵同鄉的姊妹，要努力學中文、學相處，將心比心就會成為真正的一家人。

移民署各地服務站為讓新住民盡快適應在台生活，對於初次結婚定居的新住民配偶，每月定期舉辦「家庭教育課程」，主要內容包括居停留注意事項、就業介紹、健康常識及家庭相處之道，28日邀請胡清嫻現身說法，與大家進行各種經驗分享。

胡清嫻鼓勵新住民姊妹走出家庭，與社會積極互動，促進語言聽說能力，長期關注移工權益的她，2017年獲總統府延攬為國策顧問，也是首位的新住民國策顧問。

胡投身於許多公共事，近期更獲得近百萬元的KEEP WALKING夢想資助計畫，除了今年要辦600場多元文化講堂外，還要出1本三國語言的多元文化繪本，目前已經完成400餘場，努力實現自己當時的夢想。

移民署台北市服務站主任黃齡玉表示，胡清嫻的分享中，最令她印象深刻的，是跟婆婆上菜市場、陪公公看電視學習中文，每晚睡前還會將所學記在筆記本上，積極學習、融入在地生活，期盼大家都能「走出自己的路，實現臺灣夢」。

(中時 )