駐日美軍事故多 直升機窗體又掉落

一架駐日美軍的MH-53E直升機在神奈川厚木基地遺落窗戶，原因還在調查。(圖/美國海軍陸戰隊)

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中時電子報

駐日美軍的一架MH-53E舖低 (Pave Low)直升機在飛行過程中掉落窗體，所幸掉落的位置就在基地範圍內，也沒有造成人員傷亡與額外損失，據悉窗體在基地用地內已被回收。

共同社報導，日本防相小野寺五典透露，27日上午11點50分左右，位在神奈川縣的美國海軍厚木飛行基地（Naval Air Facility Atsugi）有一架海軍直升機的窗體墜落。小野寺指出，事故雖發生在美軍基地內，也未造成人員傷亡，但類似事件過於頻繁，已向駐日美軍要求提供詳細信息並查明原因，以徹底防止再次發生。

報導稱，該直升機是美國海軍陸戰隊的MH-53，並不屬於厚木基地，僅是飛行途中進場加油，然而就在加完油後起飛沒多久，才離地2~3公尺高度時就發窗體掉落，隨後直升機趕緊降落檢查，在基地內多停留一段時間。

神奈川縣知事黑岩祐治對此事感到非常震驚，他對媒體表示「美軍的類似事故實在太多。」

去年12月13日，沖繩縣宜野灣市的美軍普天間機場，就發生CH-53E大型運輸直升機窗體墜落事件，重達7.7公斤窗體掉到附近小學的操場上，飛濺的碎片還造成2名孩童的輕傷。CH-53E與MH-53是同類型的直升機。

知事翁長雄志和當地議會表達了強烈不滿。雖然美方造訪小學並道歉，但之後得出結論事故屬「人為失誤」，僅停飛了6天，之後又重啟了飛行。

(中時電子報)

文章來源：一架美軍直升機窗體墜落 未造成人員傷亡

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