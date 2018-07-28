駐日美軍事故多 直升機窗體又掉落

2018年07月28日 17:37 中時電子報 江飛宇

駐日美軍的一架MH-53E舖低 (Pave Low)直升機在飛行過程中掉落窗體，所幸掉落的位置就在基地範圍內，也沒有造成人員傷亡與額外損失，據悉窗體在基地用地內已被回收。

共同社報導，日本防相小野寺五典透露，27日上午11點50分左右，位在神奈川縣的美國海軍厚木飛行基地（Naval Air Facility Atsugi）有一架海軍直升機的窗體墜落。小野寺指出，事故雖發生在美軍基地內，也未造成人員傷亡，但類似事件過於頻繁，已向駐日美軍要求提供詳細信息並查明原因，以徹底防止再次發生。

報導稱，該直升機是美國海軍陸戰隊的MH-53，並不屬於厚木基地，僅是飛行途中進場加油，然而就在加完油後起飛沒多久，才離地2~3公尺高度時就發窗體掉落，隨後直升機趕緊降落檢查，在基地內多停留一段時間。

神奈川縣知事黑岩祐治對此事感到非常震驚，他對媒體表示「美軍的類似事故實在太多。」

去年12月13日，沖繩縣宜野灣市的美軍普天間機場，就發生CH-53E大型運輸直升機窗體墜落事件，重達7.7公斤窗體掉到附近小學的操場上，飛濺的碎片還造成2名孩童的輕傷。CH-53E與MH-53是同類型的直升機。

知事翁長雄志和當地議會表達了強烈不滿。雖然美方造訪小學並道歉，但之後得出結論事故屬「人為失誤」，僅停飛了6天，之後又重啟了飛行。

(中時電子報)