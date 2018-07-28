阿基師下鄉開煮 推廣樂齡健康飲食

阿基師（左三）前往麥寮鄉推廣樂齡健康飲食。（張朝欣攝）

友善列印
中時

雲林縣麥寮鄉公所推廣全鄉共餐與在地食材，28日舉辦「樂齡健康飲食新風貌」活動，邀請知名廚師「阿基師」運用當地台灣鯛、美生菜、文蛤等食材，烹煮色香味俱全的樂齡料理，希望老人共餐不只吃得安全健康、更能吃出可口美味。

麥寮鄉位於雲林沿海，擁有得天獨厚農漁資源，鄉公所為推廣在地生鮮食材，讓社區共餐食堂菜色多樣化，28日邀請阿基師前往麥寮鄉老人會開煮，吸引上百名民眾前往一睹阿基師精湛廚藝，立委張麗善、縣議員許志豪、麥寮鄉代會主席蔡長昆也到場與會。

阿基師運用台灣鯛、美生菜、文蛤、小麥麵條、健康豬等麥寮當地食材，烹煮出台灣鯛魚麵、脆皮松阪豬、絲瓜燴文蛤3道樂齡料理，並傳授現場民眾各種料理小祕訣，民眾有的錄音有的寫筆記說「大廚果然有兩把刷子，提供很多處理食材的重要細節」。

鄉長許忠富表示，麥寮鄉是全台第1個推動全鄉老人共餐的鄉鎮，自2017年8月起開辦，迄今已成立22個社區據點，老人家反應熱烈，鄉公所為讓老人家不僅吃得飽更要吃出美味與健康，特別舉辦此次活動提升共餐品質。

阿基師教導廚工與民眾烹飪時如何兼顧健康與美味，希望讓民眾體驗樂齡健康飲食新風貌，同時以地產地銷的概念推廣在地豐富食材，讓新鮮直達幸福食堂餐桌，不只要吃得安全與營養均衡、更要吃出可口美味。

(中時 )

卓蘭水果慶豐年　行銷優質水梨葡… 陳吉仲：考慮政策與農民 不會只…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。