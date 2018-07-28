阿基師下鄉開煮 推廣樂齡健康飲食

2018年07月28日 19:37 中時 張朝欣

雲林縣麥寮鄉公所推廣全鄉共餐與在地食材，28日舉辦「樂齡健康飲食新風貌」活動，邀請知名廚師「阿基師」運用當地台灣鯛、美生菜、文蛤等食材，烹煮色香味俱全的樂齡料理，希望老人共餐不只吃得安全健康、更能吃出可口美味。

麥寮鄉位於雲林沿海，擁有得天獨厚農漁資源，鄉公所為推廣在地生鮮食材，讓社區共餐食堂菜色多樣化，28日邀請阿基師前往麥寮鄉老人會開煮，吸引上百名民眾前往一睹阿基師精湛廚藝，立委張麗善、縣議員許志豪、麥寮鄉代會主席蔡長昆也到場與會。

阿基師運用台灣鯛、美生菜、文蛤、小麥麵條、健康豬等麥寮當地食材，烹煮出台灣鯛魚麵、脆皮松阪豬、絲瓜燴文蛤3道樂齡料理，並傳授現場民眾各種料理小祕訣，民眾有的錄音有的寫筆記說「大廚果然有兩把刷子，提供很多處理食材的重要細節」。

鄉長許忠富表示，麥寮鄉是全台第1個推動全鄉老人共餐的鄉鎮，自2017年8月起開辦，迄今已成立22個社區據點，老人家反應熱烈，鄉公所為讓老人家不僅吃得飽更要吃出美味與健康，特別舉辦此次活動提升共餐品質。

阿基師教導廚工與民眾烹飪時如何兼顧健康與美味，希望讓民眾體驗樂齡健康飲食新風貌，同時以地產地銷的概念推廣在地豐富食材，讓新鮮直達幸福食堂餐桌，不只要吃得安全與營養均衡、更要吃出可口美味。

(中時 )