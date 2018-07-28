2018年07月28日 19:48 工商 曾麗芳

農委會水保局台中分局長簡俊發（中）、立委江啟臣（右）力挺「山守現」農村產業共同品牌「軟埤坑直賣所」。（圖／曾麗芳）

全國第一家「山守現直賣所」插旗東勢區「軟埤坑休閒農業區」，今（28）日歡慶開幕。（圖／曾麗芳）

「山守現直賣所-軟埤坑開幕」暨「梨甜柿佳之花草食農玩味慶福」活動，今日熱鬧展開。（圖／曾麗芳）

山守現直賣所-軟埤坑開幕，還安排「軟埤坑1號」梨採果體驗。（圖／曾麗芳）

夏季是水梨產期，東勢區更是高接梨的故鄉，全國第一家「山守現直賣所」插旗東勢區「軟埤坑休閒農業區」，今（28）日歡慶開幕！現場展示「山守現」品牌的60多種農特產，同時結合「花草食農玩味慶福」產業活動、「中苗青農挺農村」青農特展、農夫市集等活動熱鬧登場，吸引許多遊客前來參觀採購。

「山守現直賣所-軟埤坑開幕」暨「梨甜柿佳之花草食農玩味慶福」活動，今日熱鬧展開，現場不僅有「軟埤坑1號」梨採果體驗，也結合「山守現」農村產業共同品牌「軟埤坑直賣所」開幕與「中苗青農挺農村」青農特展，安排梨農傳承、花草茶和梨果品嚐等體驗，以寓教於樂方式將食農教育融入生活。

今日包括農委會水保局台中分局長簡俊發、農業局主秘王瑞卿、立委江啟臣、台灣山守現農村再生發展協進會總會長廖明世等人均到場共襄盛舉。

農委會水保局台中分局自2015年起，以「守護農村、守護環境、守護希望」為理念，集結中苗地區「優質精選、在地特色、環境保護」農特產品，創立「山守現」共同品牌。歷經2年的努力，全國第一家「山守現直賣所」今日在台中市東勢區「軟埤坑休閒農業區」正式開幕。

水保局台中分局長簡俊發今日在現場為擺攤的農友們加油打氣，也歡迎民眾攜家帶眷同遊農村，體驗農村文化特色，享受農村社區的友善環境與悠閒步調。

簡俊發指出，台中分局透過有效整合通路，展現中苗農村產品亮點，串聯中苗農村產業鏈，積極推動「山守現直賣所」的設置，軟埤坑據點正代表一個嶄新的起點，近期將在苗栗縣卓蘭鎮、苑裡鎮、三義鄉陸續佈點，開設4個各具特色的直賣所，提供民眾「好風土、袋著走」，享受最在地、最安全、最優質的農村社區所生產的農特產品。

他強調，「山守現」品牌，代表中苗地區「優質精選、在地特色、環境保護」的保證，所有品項皆遵守政府法令規範的產品標示及檢驗，冠上「山守現」標章便於民眾識別優質農產品，也讓民眾買得安心。

簡俊發說，「山守現直賣所」提供在地農友就近展售當季鮮採的各種農特產品，量少具有獨特性，要讓民眾感受充滿地方濃濃人情味及農民用心的溫度，集結農村優良的農特產品、手工藝品、具環境保護的產品及優質農事體驗旅遊等多元服務。

立委江啟臣表示，農村再生計畫已讓社區發展出特色，而商品化為農村帶來商機，但通路才是重要關鍵，水保局推動的「山守現直賣所」，讓農產品新鮮直賣，好產品要有好通路，直賣所讓農村再生成果有一個通路展示平台。

(工商 )