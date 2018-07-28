汪潔民又崩潰？節目被他啪啪啪打臉 認了「我沒唸書」

2018年07月28日 18:00 中時電子報 吳玫穎

林昆鋒打臉汪潔民片段。(影片自1:03:45開始)

媒體人汪潔民2年前主持節目《壹起來翻轉》談內湖交通塞車，慘遭觀眾Call in吐槽「一路大順暢」的片段，近日在網路上翻紅，網友還對這件事記憶猶新之時，又發現汪潔民昨上節目《新聞非常道》被台北市市長室發言人林昆鋒打臉後，疑似崩潰，脫口說出：「我同意你，也許我真的沒唸書。」

汪潔民在節目中談柯文哲「智慧城市」政策4方向，包括將來會建2萬戶公宅，裡面會有智慧電表、智慧瓦斯表、智慧水表，令他激動痛批：「瓦斯表需要智慧？」還要網友、支持柯文哲的柯粉告訴他，為何瓦斯管需要智慧？

不過林昆鋒就淡定回應汪潔民的疑問：「批評很多事情，第一個要尊重專業、第二個要讀書、第三個要有良心。」語畢，瞬間傳來嘉賓呵呵笑聲。他接著解釋智慧瓦斯表用途，稱大家在冬天下班5點多時煮飯，瓦斯的壓力會突然降下來，台北市一共有7顆瓦斯高壓球，在平常是不用的，但是在冬天瞬間降壓是需要的，這時可以靠智慧瓦斯表調節，反諷汪潔明：「這就是智慧瓦斯表，需要智慧去了解。」

汪潔民更試圖反擊：「我講這麼多，你拿智慧瓦斯表，我同意你，也許我真的沒唸書。好，那就把智慧瓦斯表拿出來，那其他４項呢？」

汪潔民被林昆鋒節目打臉片段也引發網友熱議，「哈哈 被昆鋒電的好慘」、「他的專業不是監督市政，講財經還不錯」、「XDDDDDDD 也許我真的沒念書」、「汪潔民在講什麼啊，難怪call in會被民眾嗆」。

(中時電子報)