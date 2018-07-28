陳吉仲：考慮政策與農民 不會只在乎吳音寧職位

2018年07月28日 18:06 中時 廖德修

針對媒體昨日報導，中華民國農會總幹事張永成認為，農委會為了區區一個北農公司總經理吳音寧，竟準備爭奪台北果菜市場的經營權，這將置全台百萬農民於何地？農委會副主委陳吉仲今（28日）表示，農委會考慮的是政策能不能貫徹？農民有沒有賺錢？不會只在乎某一個人的職位。

農委會日前表示想要收購台北市政府所擁有的北農股分，陳吉仲說，這是北市府先說要買農委會持有的22.76％北農股分，這才出面回應。本月中旬北市府行文農委會希望購買北農股分，因為吳音寧是農委會派任，台北市長柯文哲說：「我們也管不了她。」如果買下農委會持有的股分，人事案就可自行處理。

陳吉仲說，北農股分由農委會、北市府、農會、民間團體持有；如果股權結構需調整，大家可以心平氣和坐下來談，無論誰增誰減，由於北農在全國果菜市場具有指標性，農委會考慮的是政策能否妥善推行，並非藉此來力保吳音寧的職位。

至於吳音寧上任後表現如何？陳吉仲說，從業績、績效、價格、穩定的機制來看，之前已有數據公布。在吳音寧任內蔬菜價格波動僅17％，之前的總經理則逾30％，可見她已達到台北果菜市場的政策目標了。

另據農糧署的資料，台北果菜市場5月1日迄27日，蔬菜平均每公斤交易價格23.8元，較去年同期的28.5元下跌4.7元，跌幅16.6％。今年1-4月冬春季，台北果菜市場蔬菜平均每公斤交易價格22.8元，較去年同期20.1元上漲2.6元、漲幅13.1％。以上蔬菜平均價格若與歷年交易價格相較，尚屬合理範圍內。

(中時 )